اعتماد نتيجة انتخابات مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

18 حجم الخط

عقد مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اجتماعًا عقب اعتماد وزارة التضامن الاجتماعي نتيجة انتخابات مجلس أمناء المنظمة للدورة الجديدة (2025–2029)، وذلك لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة وإقرار التشكيل التنفيذي للمجلس.

وأسفر الاجتماع عن تشكيل هيئة المكتب، حيث تم اختيار المستشار عصام شيحة رئيسًا للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأحمد بدرة نائبًا لرئيس المنظمة، وسمير زكي سكرتيرًا عامًا، وأبو القاسم نوبي أمينًا للصندوق.

كما تم تشكيل المكتب التنفيذي للمنظمة، وضم كلًّا من المستشار عصام شيحة رئيسًا للمنظمة، وسمير زكي سكرتيرًا عامًا، وأبو القاسم نوبي أمينًا للصندوق، والنائبة أمينة النقاش عضوًا، وأسماء عيسى عضوًا.

وفي السياق ذاته، أقر المجلس تشكيل عدد من اللجان النوعية لدعم العمل المؤسسي وتطوير الأداء، وهي لجنة الشكاوى والعمل الميداني، ولجنة الإعلام والثقافة، ولجنة تنمية الموارد المالية والمشروعات، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة التدريب، واللجنة القانونية.

وأكدت المنظمة أن هذا التشكيل يأتي في إطار دعم هيكلها المؤسسي، وتعزيز دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومواصلة رسالتها الحقوقية خلال المرحلة المقبلة.

وكانت الانتخابات قد أسفرت عن فوز مجلس أمناء جديد للمنظمة يضم كلًّا من المستشار عصام الدين أحمد طه شيحة، الدكتور مصطفى كامل السيد، النائبة أمينة عبدالمؤمن محمد النقاش، سمير زكي إبراهيم، علاء سيد كمال شلبي، الدكتور ضياء يوسف رشوان، أبو القاسم نوبي إبراهيم، مجدي حلمي عرمان، الدكتورة سلوى ممدوح ثابت مكي، محمد عبدالوهاب فرج الله البجيجي، أحمد سمير عبدالعزيز بدرة، أسماء عيسى صلاح محمد، خليل محمد عبد العليم العوامي، أحمد رضا محمود طلبة، والسيد إبراهيم مرسي إبراهيم.

ومن المقرر أن تستمر مدة المجلس الجديد حتى عام 2029

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.