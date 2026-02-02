الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

اعتماد نتيجة انتخابات مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

المصرية لحقوق الإنسان،
المصرية لحقوق الإنسان، فيتو
18 حجم الخط

عقد مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اجتماعًا عقب اعتماد وزارة التضامن الاجتماعي نتيجة انتخابات مجلس أمناء المنظمة للدورة الجديدة (2025–2029)، وذلك لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة وإقرار التشكيل التنفيذي للمجلس. 

وأسفر الاجتماع عن تشكيل هيئة المكتب، حيث تم اختيار المستشار عصام شيحة رئيسًا للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأحمد بدرة نائبًا لرئيس المنظمة، وسمير زكي سكرتيرًا عامًا، وأبو القاسم نوبي أمينًا للصندوق.

كما تم تشكيل المكتب التنفيذي للمنظمة، وضم كلًّا من المستشار عصام شيحة رئيسًا للمنظمة، وسمير زكي سكرتيرًا عامًا، وأبو القاسم نوبي أمينًا للصندوق، والنائبة أمينة النقاش عضوًا، وأسماء عيسى عضوًا.

وفي السياق ذاته، أقر المجلس تشكيل عدد من اللجان النوعية لدعم العمل المؤسسي وتطوير الأداء، وهي لجنة الشكاوى والعمل الميداني، ولجنة الإعلام والثقافة، ولجنة تنمية الموارد المالية والمشروعات، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة التدريب، واللجنة القانونية.

وأكدت المنظمة أن هذا التشكيل يأتي في إطار دعم هيكلها المؤسسي، وتعزيز دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومواصلة رسالتها الحقوقية خلال المرحلة المقبلة.

وكانت الانتخابات قد أسفرت عن فوز مجلس أمناء جديد للمنظمة يضم كلًّا من المستشار عصام الدين أحمد طه شيحة، الدكتور مصطفى كامل السيد، النائبة أمينة عبدالمؤمن محمد النقاش، سمير زكي إبراهيم، علاء سيد كمال شلبي، الدكتور ضياء يوسف رشوان، أبو القاسم نوبي إبراهيم، مجدي حلمي عرمان، الدكتورة سلوى ممدوح ثابت مكي، محمد عبدالوهاب فرج الله البجيجي، أحمد سمير عبدالعزيز بدرة، أسماء عيسى صلاح محمد، خليل محمد عبد العليم العوامي، أحمد رضا محمود طلبة، والسيد إبراهيم مرسي إبراهيم.

ومن المقرر أن تستمر مدة المجلس الجديد حتى عام 2029

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصرية لحقوق الانسان حقوق الإنسان عصام شيحا

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

صندوق النقد الدولي يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم عالميا في 2026 و2027

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

وزارة النقل تنشر إنفوجراف يوضح خريطة مترو الإسكندرية

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موضع النظر أثناء التشهد في الصلاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية