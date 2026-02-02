الإثنين 02 فبراير 2026
اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

البورصة
البورصة
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين. 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81%  عند مستوى 46275 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28%  عند مستوى 56194 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.24%  عند مستوى 21509 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.6%  عند مستوى 4838 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4%  عند مستوى 12380 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23%  عند مستوى 17075 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.83%  عند مستوى 4870 نقطة.

تعاملات جلسة بداية فبراير 

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات أمس أول شهر فبراير. وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.163 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 47662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 57354 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 21667 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4867 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 12375 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 17098 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4941 نقطة.

