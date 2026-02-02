تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

18 حجم الخط

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% عند مستوى 46275 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% عند مستوى 56194 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.24% عند مستوى 21509 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.6% عند مستوى 4838 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% عند مستوى 12380 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 17075 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.83% عند مستوى 4870 نقطة.

تعاملات جلسة بداية فبراير

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس أول شهر فبراير. وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.163 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 47662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 57354 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 21667 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4867 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 12375 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 17098 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4941 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.