تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين.
مؤشر “إيجي إكس 30”
وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% عند مستوى 46275 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% عند مستوى 56194 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.24% عند مستوى 21509 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.6% عند مستوى 4838 نقطة.
فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% عند مستوى 12380 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 17075 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.83% عند مستوى 4870 نقطة.
تعاملات جلسة بداية فبراير
وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس أول شهر فبراير. وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.163 تريليون جنيه.
مؤشر “إيجي إكس 30”
وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 47662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 57354 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 21667 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4867 نقطة.
فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 12375 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 17098 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4941 نقطة.
