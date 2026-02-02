نواب بالشيوخ: شروط القبول في كليات الطب الخاصة تحتاج إلى وقفة

18 حجم الخط

أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن المستشفيات الجامعية تمثل قاطرة المنظومة الصحية في مصر من خلال التطوير والتأهيل.

مناقشة تعديل قانون المستشفيات الجامعية

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم العمل المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة.

ضم المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد: من الضروري ما تضمنه تعديل قانون المستشفيات الجامعية بضم المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

ووجه عضو مجلس الشيوخ سؤالا لوزير التعليم العالي: "عندنا كام جامعة خاصة لديها مستشفى جامعي وليس مجرد عيادات خارجية؟"، محذر من أن تخريج طالب بدون تدريب لن يحقق المطلوب منه كطبيب ناجح.

التوسع في فتح كليات الطب

وأشار النائب، إلى أن مصر فتحت كليات الطب في الجامعات الخاصة، إلا أنها تأخرت في عمل المستشفيات الجامعية، قائلا: وبسبب تزايد كليات الطب تم النزول بتنسيق القبول في كليات الطب، وهو ما تسبب في خريج غير مؤهل لممارسة مهنة الطب.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن كليات الطب تحتاج طلاب مؤهلين، وفي نفس الوقت في حاجة إلى مستشفى جامعي للتدريب.

وشدد النائب، على ضرورة عمل وقفة لقبول الطلاب في كليات الطب الخاص التي لا يوجد بها مستشفى جامعي، من أجل وجود جودة في التعليم الطبي، وخريج مؤهل لمهنة الطب.

دور المستشفيات الجامعية في الخدمات العلاجية

أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن المستشفيات الجامعية تمثل بيت الخبرة والملاذ الآمن في الحالات الخطرة.

وشدد على أهمية تنظيم العلاقة بين كليات الطب والمستشفيات الجامعية بما لا يتعارض مع الدور الخدمي والأكاديمي، في تعديل قانون المستشفيات الجامعية.

وأكد على ضرورة العمل على تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الطبية في جميع مجالات الخدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.