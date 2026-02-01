نص التقرير الطبي لموظفة تعرضت للاختطاف على يد زميلها بالمرج

18 حجم الخط

تسلمت نيابة شرق القاهرة الكلية التقرير الطبي لموظفة تعرضت للخطف والضرب على يد زميلها في العمل، انتقاما منها لاكتشافها اختلاسه مبالغ مالية من الشركة محل عملهما.

وتبين من التقرير الطبي أن المجني عليها تبلغ من العمر ٣٠ سنة، ومصابة إصابات حرارية نتيجة تعرضها للصعق بصاعق كهربائي ،فضلا عن إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من الأهالي يفيد باكتشافهم قيام شقيقين باختطاف فتاة، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان البلاغ

وتبين من التحقيقات أن أحد المتهمين زميل المجني عليها في إحدى الشركات، اكتشفت ارتكابه جريمة اختلاس أموال من الشركة

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها قدمته للشئون القانونية بذات الشركة، فبيت المتهم النية علي الانتقام منها وتسوية الأمر بالقوة، فاختطفها بالاشتراك مع شقيقه واكتشف الواقعة الجيران عند حملها ومحاولة الصعود بها إلي الشقة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت باحالتهما الي محكمة الجنايات.

تنص المادة 288 من قانون العقوبات على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي:

- الركن المادي في جريمة الخطف يتمثل على جريمة الخطف نفسها.

- الركن المعنوي يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة.

-القصد الجنائي العام يتمثل في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.

وكذلك يتمثل القصد الجنائي لجريمة الخطف في العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.