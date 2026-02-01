مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية الكونغو الديمقراطية فى حادث انهيار منجم “روبايا”

18 حجم الخط

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية في حادث انهيار منجم “روبايا” في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا إلى جانب عدد من المصابين.

مصر تعرب تضامنها الكامل للكونغو في هذا الظرف الإنساني الأليم

كما تقدمت مصر – في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأحد – بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا والمفقودين، معربة عن تضامنها الكامل في هذا الظرف الإنساني الأليم، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

