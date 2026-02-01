الأحد 01 فبراير 2026
أخبار مصر

بدء القمة المصرية الأردنية بالقاهرة لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية

الرئيس السيسي وملك
الرئيس السيسي وملك الأردن
انطلقت قبل قليل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة جلسة المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي والملك عبد الله لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافةً إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الرئاسة المصرية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث من المقرر أن يعقد الزعيمان جلسة مباحثات رسمية تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافةً إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لملك الأردن حيث عزفت الموسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية والسلام الوطني لمملكة الأردن، كما استعرض الزعيمان حرس الشرف ومصافحة كبار المسئولين.
 

الجريدة الرسمية