السوشيال ميديا تحت المجهر، متابعات بالملايين ومطالب بتشديد الرقابة وحماية الأطفال

مع التوجه العالمي نحو تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اتخذته بعض الدول مثل فرنسا، وحذت حذوها دول أخرى مؤخرًا، في إطار حماية النشء والحفاظ عليهم من أضرار التكنولوجيا الحديثة التي تستهدف عقول الشباب وتؤثر عليهم بصورة سلبية، تصاعدت المطالب بفرض ضوابط أكثر صرامة على الفضاء الرقمي.

وفي مصر، شهدت الفترة الحالية مطالبات بتشديد الرقابة على مواقع مثل تيك توك وفيسبوك وغيرها من التطبيقات والمنصات التي باتت تستخدم بكثافة بين فئات الشباب، وأصبحت جزءًا لا غنى عنه في حياتهم اليومية، مثل فيسبوك، وتيك توك، ولعبة روبلوكس.

وترصد «فيتو» بالأرقام أبرز المنصات العالمية التي تجذب عددًا كبيرًا من المستخدمين داخل مصر.

وبحسب بيانات حديثة، بلغ عدد مستخدمي لعبة روبلوكس نحو 85 مليون مستخدم خلال الربع الأول من عام 2024 على المستوى العالمي.

كما كشفت دراسة بحثية حديثة حول التحول الرقمي في الدول العربية أن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي بلغ نحو 348 مليون مستخدم، يمثلون 70.2% من إجمالي السكان البالغ عددهم 496 مليون نسمة، فيما بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حوالي 228 مليون مستخدم، بنسبة 46% من إجمالي عدد السكان.

وحلّت مصر في المرتبة الأولى عربيًا من حيث عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مسجلة نحو 50.7 مليون مستخدم، وفقًا لمنصات عالمية ومواقع متخصصة في متابعة معدلات الاستخدام والاستهلاك الرقمي، مثل منصة Data Reporta l العالمية.

وقال النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، إننا نعيش واقعًا يفرض علينا مواجهة عالم رقمي مفتوح بلا ضوابط، يتعرض فيه أطفالنا يوميًا لمخاطر التنمر الإلكتروني، والاستغلال، والإدمان الرقمي، وتشويه القيم.

مناقشة مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال بمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات تتعلق بمواجهة مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

وأكد النائب أن القضية أصبحت تمس بشكل مباشر الصحة النفسية وبناء الشخصية المصرية، مشددًا على أهمية حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي، وتنظيم استخدام الهواتف الذكية.

وأشار إلى أن الأزمة تكمن في وجود نموذج تقني يعتمد على خوارزميات استقطاب تستهدف الأطفال بشكل خاص، وهو ما يستوجب الانتقال من مرحلة التوعية إلى مرحلة السيادة الوطنية والتشريع الحاسم.

حظر فيسبوك وتيك توك في الصين

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هناك تجارب دولية عديدة سبقت مصر في هذا المجال، حيث حظرت كل من الصين وروسيا والهند منصات شهيرة مثل «فيسبوك» و«تيك توك» لحماية أمنها المجتمعي، بينما اتجهت دول مثل المملكة المتحدة وأستراليا إلى فرض رقابة عمرية صارمة، وتحميل المنصات مسؤولية قانونية مباشرة.

ولفت إلى أن من حق الدولة طرح كافة البدائل بلا تردد، وعلى رأسها غلق فيسبوك وحظر تيك توك، خاصة بعد ثبوت خطرهما الداهم على النشء.

وتساءل عن مدى توافر الآليات الفنية والتشريعية التي تمكن الدولة من تقييد أو حجب المنصات التي تهدد الأمن القومي، مشددًا على ضرورة فرض رقابة عمرية حقيقية، لا تقتصر على إجراءات شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه المطالبات لا تعني معاداة التكنولوجيا، بل تهدف إلى تنظيمها وحماية المجتمع منها، من خلال تشريع واضح وتنسيق مؤسسي شامل بين وزارات التعليم، والصحة، والاتصالات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

حماية الأطفال في العصر الرقمي

وشدد النائب على أن حماية الطفل في العصر الرقمي ليست رفاهية، بل مسؤولية وطنية وأمنًا مجتمعيًا، يتطلب تكاتف الأسرة مع كافة مؤسسات الدولة لحماية مستقبل الأجيال القادمة.

