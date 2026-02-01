مراسم استقبال رسمية لملك الأردن بقصر الاتحادية

18 حجم الخط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الرئاسة المصرية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث من المقرر أن يعقد الزعيمان جلسة مباحثات رسمية تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافةً إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

وأجريت مراسم استقبال رسمية لملك الأردن حيث عزفت الموسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية والسلام الوطني لمملكة الأردن، كما استعرض الزعيمان حرس الشرف ومصافحة كبار المسئولين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.