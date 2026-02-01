الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يعلن شروط إقامة موائد الرحمن خلال رمضان 2026

موائد الرحمن،فيتو
موائد الرحمن،فيتو
18 حجم الخط
ads

طالب الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بتقديم كافة التسهيلات للراغبين في إقامة موائد الرحمن سواء مواطنين أو جمعيات أو مجتمع مدنى دون تقاضى أى رسوم وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وكيل أوقاف بني سويف يبحث استعدادات المساجد لاستقبال شهر رمضان

محافظ المنوفية يناقش استعدادات إقامة معارض "أهلًا رمضان"

وشدد على المرور الدورى طوال الشهر الكريم لمتابعة التزام موائد الرحمن التي تم الموافقة على إقامتها  بالاشتراطات خاصة الحفاظ على نظافة المكان وتوافر وسائل الحماية المدنية وعدم إعاقة المرور.

وكان فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجَّه المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء بصرف ٥٠٠ جنيه إضافية على الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري، بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات

وأعلن «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له أمس السبت الموافق 31 من يناير 2026م، عن بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر فبراير 2026م، متضمنة منحة شهر رمضان، لمساعدة هؤلاء المستحقين على تحمل أعباء الحياة ومواجهة الغلاء، ويبدأ الصرف اليوم الأحد من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقبال شهر رمضان إبراهيم صابر محافظ القاهرة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة شهر رمضان المبارك محافظ القاهرة اقامة موائد الرحمن

مواد متعلقة

توجيهات عاجلة من وزير الزراعة لاستقبال شهر رمضان

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

خدمات

المزيد

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

السكر يسجل 24 جنيها للكيلو في تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

حديث شهير عن ليلة النصف من شعبان لم يرد في السنة النبوية

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

المزيد
الجريدة الرسمية