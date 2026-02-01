محافظ القاهرة يعلن شروط إقامة موائد الرحمن خلال رمضان 2026

18 حجم الخط

طالب الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بتقديم كافة التسهيلات للراغبين في إقامة موائد الرحمن سواء مواطنين أو جمعيات أو مجتمع مدنى دون تقاضى أى رسوم وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وشدد على المرور الدورى طوال الشهر الكريم لمتابعة التزام موائد الرحمن التي تم الموافقة على إقامتها بالاشتراطات خاصة الحفاظ على نظافة المكان وتوافر وسائل الحماية المدنية وعدم إعاقة المرور.

وكان فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجَّه المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء بصرف ٥٠٠ جنيه إضافية على الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري، بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات

وأعلن «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له أمس السبت الموافق 31 من يناير 2026م، عن بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر فبراير 2026م، متضمنة منحة شهر رمضان، لمساعدة هؤلاء المستحقين على تحمل أعباء الحياة ومواجهة الغلاء، ويبدأ الصرف اليوم الأحد من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

