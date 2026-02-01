مؤسسة فاروق حسني تعلن موعد حفل توزيع جوائز الفنون الدورة السابعة 2026

18 حجم الخط

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، تحت رعاية وزارة الثقافة عن إقامة حفل توزيع جوائز الفنون الدورة السابعة لعام 2026 في أفرع (التصوير - العمارة - النحت - النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي) ويفتتح الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة المعرض الجماعي للشباب وذلك يوم الإثنين 9 فبراير 2026 بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

حيث تقدم لهذه الدورة 2354 عملًا فنيًا ومعماريًا وبحثًا نقديًا ويبلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 1211 فنانا ومعماريا وناقدا تشكيليا من جميع محافظات الجمهورية، وتصل قيمة جوائز الفنون وجائزة الاستحقاق الكبرى إلى مليون جنيه مصري.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسني للفنون، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن القوائم النهائية للأسماء المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة السابعة لعام 2026.

التصوير

تقدم للجائزة 1224 عملًا فنيًا بعدد 612 متسابقًا.

تبلغ قيمة الجائزة 150 " مائة وخمسون ألف جنيه مصري " ( الجائزة الاولى 75 " خمسة وسبعون ألف جنيه مصري " ودرع التكريم – الجائزة الثانية 50 " خمسون ألف جنيه مصري – الجائزة الثالثة 25 " خمسة وعشرون ألف جنيه مصري").

وتضم لجنة تحكيم جائزة التصوير: الدكتور جمال لمعي - رئيس قسم التعبير الفني (الرسم والتصوير) كلية التربية الفنية جامعة حلون، وأستاذ زائر بالدانمارك، الفنان الكبير سمير فؤاد - فنان تشكيلي، الفنان الكبير محمد عبله – فنان تشكيلي، الفنان الدكتور أحمد رجب صقر - عميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا الأسبق، الفنانة الدكتورة عقيلة رياض – فنانة تشكيلية.

جائزة العمارة

تقدم للجائزة 25 مشروعًا معماريًا بعدد 73 متسابقًا.

تبلغ قيمة الجائزة 150 " مائة وخمسون ألف جنيه مصري " ( الجائزة الاولى 75 " خمسة وسبعون ألف جنيه مصري " ودرع التكريم – الجائزة الثانية 50 " خمسون ألف جنيه مصري – الجائزة الثالثة 25 " خمسة وعشرون ألف جنيه مصري").

وتضم لجنة تحكيم جائزة العمارة: الدكتورة سهير حواس أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، المهندس الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية وعميد كلية فنون جميلة الإسكندرية السابق، ‏ المهندس الإستشاري محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى، المهندس المعماري حمدى السطوحى إستشاري تصميم مباني عامة وخبير بالمجلس الدولي للمعالم والمواقع التراثية ICOMOS ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وحاصل علي جائزة الدولة للتفوق في الفنون 2024، المهندس المعماري حاتم السعيد مصمم معماري وحاصل على جائزة الدولة للإبداع في العمارة.

جائزة النحت

تقدم للجائزة 270 عملًا فنيًا بعدد 213 متسابقًا.

تبلغ قيمة الجائزة 150 " مائة وخمسون ألف جنيه مصري " ( الجائزة الاولى 75 " خمسة وسبعون ألف جنيه مصري " ودرع التكريم – الجائزة الثانية 50 " خمسون ألف جنيه مصري – الجائزة الثالثة 25 " خمسة وعشرون ألف جنيه مصري" ).

وتضم لجنة تحكيم جائزة النحت:الفنان ناجى فريد – فنان تشكيلي ونحات، الدكتور عصام درويش - أستاذ دكتور - ورئيس قسم النحت - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان، الدكتورة مروه يوسف – أستاذ دكتور - ورئيس قسم النحت سابقًا كلية فنون جميلة - جامعة حلوان، الدكتور حسن كامل - أستاذ النحت بقسم التعبير المجسم كلية التربية الفنية - جامعة حلوان، ⁠الفنان طارق الكومي - فنان تشكيلي ونحات ونقيب الفنانين التشكيليين.

جائزة النقد الفني التشكيلي

تقدم للجائزة 17 دراسة نقدية بعدد 17 متسابقًا.

تبلغ قيمة الجائزة 100 "مائة ألف جنيه مصري " ( الجائزة الأولى 50 " خمسون ألف جنيه مصري" ودرع التكريم – الجائزة الثانية 30 " ثلاثون ألف جنيه مصري " – الجائزة الثالثة 20 " عشرون ألف جنيه مصري " )

وتضم لجنة تحكيم جائزة النقد الفني التشكيلي: الدكتور سعيد توفيق – أستاذ علم الجمال والفلسفة المعاصرة بكلية الآداب، جامعة القاهرة، ورئيس مجلس قسم الفلسفة بكلية الآداب سابقًا، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة سابقًا، الدكتورة أمل مصطفى إبراهيم – أستاذة ورئيسة قسم النقد والتذوق الفني بكلية التربية الفنية، جامعة حلوان، الدكتور هاني أبو الحسن – أستاذ بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية سابقًا، الدكتور طارق عبد العزيز – كاتب وناقد تشكيلي، الدكتورة هبة الهواري – كاتبة وناقدة تشكيلية

جائزة التصوير الفوتوغرافي

تقدم للجائزة 818 عملًا فنيًا بعدد 296 متسابقًا.

تبلغ قيمة الجائزة 150 " مائة وخمسون ألف جنيه مصري " ( الجائزة الاولى 75 " خمسة وسبعون ألف جنيه مصري " ودرع التكريم – الجائزة الثانية 50 " خمسون ألف جنيه مصري – الجائزة الثالثة 25 " خمسة وعشرون ألف جنيه مصري" ).

وتضم لجنة جائزة التصوير الفوتوغرافي:الفنان الكبير أنسي أبو سيف – مهندس ديكور سينمائي، الدكتورة سلمى يوسف كامل - أستاذ دكتور متفرغ الفوتوغرافيا،أستاذ الفوتوغرافيا والسينما كلية الفنون الجامعة الكندية بالقاهرة سابقًا، الدكتورة نجلاء سمير - أستاذ التصميم قسم الفنون الجامعة الامريكية بالقاهرة، الفنان أيمن لطفي - مصور فوتوغرافي، الفنان أيمن نصار – مصور فوتوغرافي

