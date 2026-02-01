نجوم الزمن الجميل يسطعون بين أرفف معرض القاهرة للكتاب الـ 57

18 حجم الخط

يعد معرض القاهرة الدولي للكتاب هو العرس الثقافي الأبرز في الوطن العربي، الذي يأتي كل عام حاملًا وعود لكل المثقفين في جميع المجالات سواء الأدبية والعلمية بأحدث وأكثر الإصدارات قيمة، وبين الرفوف المعبئة بالكنوز من الكتب كان للفن نصيب كبير.

فرصدت عدسة "فيتو" أثناء جولتها الميدانية عدد من الكتب والمؤلفات التي تروي السيرة الشخصية والذاتية لحياة مبدعي الفن المصري في زمنه الجميل، ولا تتطرق هذه الكتب لنجوم السينما والتلفزيون فقط وإنما تروي حكايات كبار المؤلفين والملحنين وحتى الرقصات الشرقيات اللواتي تركن بصمات حقيقية في تاريخ الفن المصري، وكانت من ضمن هذه الإصدارات:

عادل إمام: سفير الحرافيش إلى القمة للكاتب وائل لطفي

عبد الوهاب: طفل النساء المدلل للكاتب جليل البنداري

عمر خورشيد للكاتبة أمل زياد

أيام الضحك والدموع: مذكرات نجيب الريحاني

أوراق أحمد زكي: خطابات الغرفة 2229 للكاتبة هانم الشربيني

بديعة مصابني: مذكرات صانعة الاستعراض للكاتب نازك باسيلا

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض.

ويقدم المعرض لجمهوره برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يضم ندوات فكرية، وأمسيات أدبية، وفعاليات فنية، وأنشطة مخصصة للأطفال والشباب.

