دعما للفريق، الزمالك يوفر انتقالات مجانية للجماهير قبل مواجهة المصري

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير حافلات خاصة لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى استاد السويس الجديد يوم الأحد المقبل لمؤازرة الفريق في مباراة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يوفر حافلات مجانية لجماهيره لدعم الفريق أمام المصري باستاد السويس

وتقرر أن تتحرك الحافلات في الثالثة عصر يوم الأحد المقبل من أمام بوابة رقم 5، للتسهيل على جماهير نادي الزمالك من أجل حضور اللقاء ومؤازرة الفريق.

ويتطلب اصطحاب كل مشجع سيحضر اللقاء لبطاقة "Fan ID" وتذكرة المباراة من أجل تسهيل إجراءات الدخول إلى ملعب المباراة.

مباراة الزمالك والمصري

ويحل الزمالك ضيفًا على المصري في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على ستاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن معتمد جمال المدير الفني للفريق، عقد جلسة خاصة مع محمد عواد حارس مرمى الفريق، خلال الساعات الماضية، عقب الأزمة الأخيرة التي سبقت لقاء بتروجت أمس.

وطالب المدير الفني اللاعب بضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة والالتزام الكامل بقرارات الجهاز الفني.

وأكد المصدر أن محمد عواد تقبل الحديث، وامتثل لتعليمات معتمد جمال، لتنتهي الأزمة بشكل نهائي ويعود الهدوء داخل الفريق.

وفاز الزمالك على نظيره بتروجت، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

