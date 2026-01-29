هبوط أرضي بمدخل قرية سندسيس، والغربية تدفع بفرق الطوارئ للتعامل الفوري

18 حجم الخط

شهدت قرية سندسيس التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم الخميس هبوطا أرضيا مفاجئا بمدخل القرية وعلى الشارع الرئيسي ما أثار حالة من القلق بين الأهالي خشية وقوع حوادث أو إصابات.



وأكد عدد من أهالي قرية سندسيس أنهم فوجئوا بظهور الهبوط الأرضي وعلى الفور قاموا بوضع حواجز تحذيرية حول مكانه لمنع اقتراب المارة والسيارات لحين تدخل الجهات المختصة وإصلاح الخلل.



من جانبه أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أنه فور تلقي غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة بلاغا بالواقعة تم الدفع على الفور بفرق الطوارئ التابعة لشركات مياه الشرب والكهرباء والغاز لمعاينة الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج أسباب الهبوط والعمل على تأمين المنطقة بشكل كامل ومنع تكرار الواقعة.



وأشار محافظ الغربية إلى أن الأجهزة التنفيذية تتابع الموقف ميدانيا، مؤكدا حرص المحافظة على سلامة المواطنين وسرعة التعامل مع أي طوارئ حفاظا على الأرواح والممتلكات.

حملة إزالة التعديات

وتابع اللواء أشرف الجندي أعمال الموجة 28 لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية مؤكدا ضرورة اليقظة التامة والتصدي بكل حزم لأي محاولات بناء مخالف والإزالة الفورية في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مشددا على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير ولن يتردد في محاسبة أي مسئول يثبت تقاعسه عن أداء واجبه الوظيفي.

كما تابع المحافظ مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء لتسريع وتيرة العمل وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.

وناقش الاجتماع كذلك تطوير منظومة جمع ونقل المخلفات البلدية والخطوات التنفيذية الجارية للانتقال إلى منظومة الجمع المنزلي بشكل منظم ومستدام بجميع أنحاء المحافظة بما يسهم في تحقيق بيئة نظيفة ومظهر حضاري يليق بأبناء الغربية ويعكس جهود الدولة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات البيئية.

