78 مستوطنًا و138 طالبًا يهوديًا يقتحمون المسجد الأقصى

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 78 مستوطنًا و138 طالبًا يهوديًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم.

إسرائيل تسمح لمقتحمي الأقصى باصطحاب أوراق الصلاة اليهودية

جدير بالذكر أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية سمحت الأسبوع الماضى للمرة الأولى لليهود بإدخال أوراق الصلاة اليهودية إلى المسجد الأقصى في تطور جديد.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن هذه الخطوة جاءت بعد نحو أسبوعين من تعيين اللواء أبشالوم فلد المقرب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قائدا لمنطقة القدس في الشرطة.

تفكيك متواصل للوضع القائم الذي كان معمولا به في المسجد الأقصى

وتأتي هذه التعليمات الجديدة، التي تتيح إدخال أوراق الصلاة، في سياق ما وصفته مصادر إسرائيلية بأنه تفكيك متواصل للوضع القائم الذي كان معمولا به في المسجد الأقصى حتى اليوم، حيث بات يشهد خلال الفترة الأخيرة مظاهر جديدة، من بينها أداء اليهود صلواتهم بصوت مرتفع داخل الحرم، وسجودهم فيه، إضافة إلى تنظيم دروس دينية.

وتعكس هذه الخطوة تحولا إضافيا في السياسات المطبقة داخل الحرم القدسي، في ظل تغييرات متراكمة طرأت على طبيعة الوجود والطقوس اليهودية في المكان، والتي كانت محظورة في السابق بموجب التفاهمات القائمة.

المسجد الأقصى من أكثر المواقع حساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ويعد المسجد الأقصى من أكثر المواقع حساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث يخضع لما يعرف بالوضع القائم، الذي ينص على أن يكون المسجد مخصصا للصلاة الإسلامية فقط، مع السماح لغير المسلمين بالزيارة دون أداء شعائر دينية. ويشرف على إدارة شؤونه الوقف الإسلامي التابع للأردن، بينما تتولى الشرطة الإسرائيلية مسؤولية الأمن.

