الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

برعاية الرئيس السيسي، مؤتمر دولي بالأزهر لتعزيز حقوق المرأة عبر الخطاب الديني والإعلامي

أ.د. أحمد الطيب،
أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
18 حجم الخط
ads

 ينظم الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤتمرًا دوليًّا بعنوان: «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، يومي الأحد والاثنين 1 و2 فبراير 2026.

وياتي ذلك بحضور ومشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، ورئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي، في تأكيد دولي لأهمية قضايا المرأة ودورها المحوري في بناء المجتمعات.

 تسليط الضوء على دور الخطاب الديني والإعلامي الرشيد في تصحيح المفاهيم المغلوطة

ويستهدف المؤتمر تسليط الضوء على دور الخطاب الديني والإعلامي الرشيد في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.

ويتضمن اليوم الأول جلستين رئيسيتين:

وتناقش الجلسة الأولى دور الخطاب الديني والإعلامي في التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ودور المرأة في مواجهة التطرف الديني والفكري، إلى جانب دور الإعلام والثقافة والفنون في تشكيل الوعي المجتمعي بالأدوار الإيجابية للمرأة، والتعليم كأحد الآليات الفاعلة في مناهضة التطرف الديني.

أما الجلسة الثانية، فتتناول الحقوق الاقتصادية للمرأة والفتاة، ومساهمة المرأة في الناتج القومي وتأهيلها لسوق العمل، ودور المرأة في ريادة الأعمال والشمول المالي، مع استعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في دول منظمة التعاون الإسلامي.

ويشهد اليوم الثاني انعقاد ثلاث جلسات وتتناول الجلسة الأولى آليات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ضد المرأة، وتعزيز قيم احترامها وصون كرامتها، وتناقش الجلسة الثانية حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف، بما في ذلك الموروثات الثقافية والممارسات الضارة، إضافة إلى الحماية من العنف السيبراني.

«المرأة والتمكين السياسي والقيادة»

وتُعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان «المرأة والتمكين السياسي والقيادة»، حيث تناقش تولِّي المرأة للمناصب العليا والمشاركة السياسية، وتكافؤ الفرص في المجال العام، ودور المرأة في السلم والأمن.

ويأتي المؤتمر في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مكانة المرأة، ودعم حقوقها، وبناء خطاب ديني وإعلامي واعٍ يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي في دول منظمة التعاون الإسلامي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف شيخ الأزهر الخطاب الدينى مرصد الازهر لمكافحة التطرف احمد الطيب شيخ الازهر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس القومي للمرأة تصحيح المفاهيم المغلوطة شيخ الأزهر الشريف مواجهة التطرف الديني منظمة التعاون الإسلامي

مواد متعلقة

خريطة ندوات جناح الأزهر الشريف اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شيخ الأزهر يمنح الطالبة الإندونيسية «ييلي» فرصة استكمال دراسة الماجستير (صور)

مؤتمر علمي مهم في الأزهر لتوحيد شمل الأمة

“لا تحجبوا الناس عني”، الضويني يكشف وصية شيخ الأزهر الدائمة لقيادات المشيخة

ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها البصل والفلفل والخيار وانخفاض الليمون

ارتفاع بالقاهرة وانخفاض حاد ليلا في الصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

كشفه زوج ابنته، سر رفض عمر سليمان استعمال الهاتف في إبلاغ الرسائل لـ مبارك

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

من الهاتف المحمول، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير

اقتراح من أردوغان بشأن إيران، وترامب يرحب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

ليس دائما فألا سيئا، حلم ضرب الزوجة في المنام قد يحمل مفاجآت سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية