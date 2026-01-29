حسن الإمام.. من عامل كلاكيت إلى "ملك الكاميرا" وصانع الروائع.. اكتشف نور الشريف وهند رستم وحسن يوسف.. واشتهر بالأمانة الشديدة في نسب الأعمال المترجمة إلى أصحابها الأصليين

18 حجم الخط

يُعد المخرج الكبير حسن الإمام واحدًا من أهم صُنّاع السينما المصرية، وصاحب بصمة خاصة جعلته يُلقب بـمخرج العوالم والراقصات، ومكتشف المواهب، وملك الكاميرا، بدأ رحلته الفنية من أبسط نقطة في الاستوديو كعامل كلاكيت، قبل أن يتحول إلى مخرج فنان صنع عشرات الروائع الخالدة.

قدّم حسن الإمام أعمالًا سينمائية خالدة، من بينها ثلاثية نجيب محفوظ، واختيرت ثلاثة من أفلامه ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهي: الخطايا – بين القصرين – خليك بالك من زوزو، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 29 يناير 1988.

السينما الاستعراضية.. عشق خاص في مشوار حسن الإمام

اهتم حسن الإمام بالأفلام الاستعراضية، وقدم خلالها مزيجًا من الرقص والغناء والحكاية الإنسانية، وكان من أبرزها فيلم «خلي بالك من زوزو»، أحد أعظم أفلام السينما المصرية، بطولة سعاد حسني.

الفيلم كان فكرة حسن الإمام، وكان يرغب في تقديمه تحت اسم «ط بنت العالمة»، إلا أن الشاعر الكبير صلاح جاهين، الذي كتب القصة والحوار والأغاني، أصر على الاسم النهائي، ليحقق الفيلم نجاحًا استثنائيًا، ويُعرض لمدة 54 أسبوعًا متواصلة في دور السينما.

دراسة الفرنسية وعشق ألحان سيد درويش

وُلد حسن الإمام عام 1919، ودرس اللغة الفرنسية بمدرسة الفرير بالخرنفش. عشق الموسيقى والغناء، ومال بشكل خاص إلى الموسيقى الشرقية وتواشيح الشيخ سيد درويش، التي كان يقول عنها إنها تجعله يبكي ويضحك ويشعر بالسعادة في الوقت نفسه.

مخرج الروائع حسن الإمام

يوسف وهبي.. الأستاذ والملهم الأول

انجذب حسن الإمام مبكرًا إلى الفنان الكبير يوسف وهبي، وانبهر به حتى اقترب منه، وعمل مساعدًا له في ترجمة وتمصير المسرحيات العالمية، مستفيدًا من إتقانه الإنجليزية والفرنسية.

اشتهر بالأمانة الشديدة في نسب الأعمال المترجمة إلى أصحابها الأصليين، واستمر فترة طويلة في ترجمة النصوص المسرحية والمونولوجات.

من حامل كلاكيت إلى مساعد مخرج

بدأ حسن الإمام مشواره في السينما حاملًا للكلاكيت ومحضرًا لملابس الفنانين داخل الاستوديو، قبل أن يقدمه يوسف وهبي إلى كبار المخرجين مثل نيازي مصطفى، أحمد بدرخان، وهنري بركات، ليعمل مساعد مخرج في عدد من الأفلام، من بينها: القرش الأبيض – حسن وحسن – شارع محمد علي – عودة الغائب.

«ملائكة جهنم».. الانطلاقة الإخراجية الأولى

كانت بداية حسن الإمام الإخراجية عام 1946 بفيلم «ملائكة جهنم»، الذي يُعد من علامات السينما المصرية، وتلاه فيلم «الستات عفاريت»، لينطلق بعدها في تقديم عشرات الأفلام مثل: اليتيمتين – بائعة الخبز – الجسد – بنت الليل – بالوالدين إحسانًا – الشيطانة الصغيرة – قلوب العذارى – الراهبة – الخرساء – قمر الزمان – ظلموني الناس وغيرها.

هند رستم وحسن الإمام وإشاعة قصة حب

نجيب محفوظ في سينما حسن الإمام

اهتم حسن الإمام بتقديم أعمال الأديب الكبير نجيب محفوظ سينمائيًا، فقدم عددًا من أبرز رواياته، منها:

زقاق المدق – بين القصرين – قصر الشوق – السكرية، وكان آخر أفلامه السينمائية «عصر الحب» بطولة محمود ياسين.

سينما الراقصات.. اتهام وردّ صريح

اختار حسن الإمام طريق السينما الاستعراضية، ما جعله عرضة لاتهامات بتقديم قصص حياة الراقصات، خاصة مع أفلام مثل: خلي بالك من زوزو – أميرة حبي أنا – حكايتي مع الزمان – بمبة كشر.

ورد الإمام على هذه الانتقادات قائلًا: «لا أتعمد تقديم فيلم عن راقصة أو مطربة إلا إذا كانت في صلب الأحداث.. أنا مثل العازف الذي يعزف نوتة موسيقية متعددة لموسيقيين مختلفين».

حسن الإمام فى بداياته

«السينما التجارية».. جدل لم ينتهِ

تعرض حسن الإمام أيضًا لاتهام تقديم السينما التجارية، وهو ما دافع عنه الكاتب الصحفي صلاح حافظ في مجلة روز اليوسف عام 1969، مؤكدًا أن السينما صناعة في الأساس، وأن نجاح تجارب حسن الإمام لا يمكن إنكاره أو تجاهله.

مكتشف النجوم ومحتضن الوجوه الجديدة

كان لحسن الإمام فضل كبير في اكتشاف وتقديم العديد من النجوم، حتى لُقب بـمكتشف المواهب، ومن أبرز من قدمهم للسينما: سمير صبري – بوسي – ماجدة الخطيب – نُورا – نور الشريف – هند رستم – حسين فهمي – حسن يوسف – صلاح قابيل.

تجارب تمثيلية وإخراج تليفزيوني

شارك حسن الإمام بالتمثيل في أكثر من 20 فيلمًا بأدوار صغيرة، منها: مدافن مفروشة للإيجار – خلي بالك من زوزو.

كما خاض تجربة إخراج تليفزيوني واحدة فقط من خلال مسلسل «صاحب الجلالة الحب».

حسن الإمام فى أحد أدواره التمثيلية

جوائز وتكريمات محلية وعالمية

حصل حسن الإمام على العديد من الجوائز، أبرزها: الجائزة التقديرية الذهبية من الجمعية المصرية للنقاد وتكريم الدولة له عام 1976 كأحد رواد الفن وتكريم مهرجان نانت الفرنسي بعرض مجموعة من أفلامه

المرض يطارد «مخرج الروائع» حتى الرحيل

عانى حسن الإمام من مرضي الضغط والسكري، وزادت طبيعة عمله من معاناته الصحية، حتى تأثر القلب بحالته، ليرحل عن عالمنا في 29 يناير 1988 عن عمر ناهز 69 عامًا، تاركًا خلفه تراثًا سينمائيًا لا يُنسى.

