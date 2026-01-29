وفرت 550 ألف طن بترول مكافئ، كيف نجحت الدولة في خلق مزيج طاقة آمن؟

18 حجم الخط

نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافًا، يوضح خطة الدولة للتحول إلى الطاقة الخضراء، حيث تمضي بخطوات عملية نحو مزيج طاقة آمن ومستدام، عبر تنفيذ 436 إجراءً لتحسين كفاءة الطاقة وفّرت 550 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب 107 مشروعات طاقة متجددة بقدرة 20.7 ميجاوات، و10 مشروعات شمسية قيد التنفيذ بقدرة 21.5 ميجاوات.



التحول إلى الطاقة الخضراء

كما أسهمت مشروعات استرجاع غازات الشعلة في خفض الانبعاثات بنحو 2.05 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنهاية 2025، مع استهداف خفض إضافي 120 ألف طن سنويًّا بحلول 2030.



وكان قد أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية مبادرات الحكومة لدعم تطوير مشروعات الطاقة الخضراء، خاصة في منطقة قناة السويس، حيث تسعى مصر إلى أن تكون مركزًا إقليميًا لتصدير الوقود الأخضر، سواء عبر السفن، أو من خلال خطوط الأنابيب إلى أوروبا.

وقال إن مصر تتعامل بجدية مع مستقبل الطاقة في العالم، وتضع نفسها على خريطة اللاعبين الرئيسيين في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة خلال القرن المقبل.



ولفت إلى أن الحديث عن هذا القطاع ليس رفاهية بل هو ضرورة حتمية مرتبطة بتحولات الطاقة العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.