ذكرى مقتل الوزير جعفر البرمكي، هكذا انقلبت الدولة العباسية على صانعها

في مثل هذا اليوم من عام 803 ميلادي، دون التاريخ واحدة من أكثر لحظاته قسوة داخل بلاط الخلافة العباسية، حين قتل جعفر بن يحيى البرمكي، وزير الخليفة هارون الرشيد، في الواقعة التي عرفت لاحقًا بـ«نكبة البرامكة»، فالحدث الذي لم يكن مجرد تصفية سياسية، بل نقطة فاصلة أعادت رسم ملامح السلطة داخل الدولة العباسية.

من هو جعفر بن يحيى؟

ينتمي جعفر بن يحيى إلى أسرة البرامكة، العائلة التي لعبت دورًا محوريًا في بناء الجهاز الإداري للدولة العباسية منذ نشأتها، ومع تولي هارون الرشيد الخلافة، صعد نجم جعفر سريعًا، ليصبح أحد أقرب رجاله وأكثرهم نفوذًا، ويتولى ملفات دقيقة تتعلق بإدارة الدولة، والمال، والعلاقات مع الولاة والجيش، حتى بدا في نظر كثيرين الرجل الثاني فعليًا في الحكم.

وهذا النفوذ المتزايد لم يمر دون قلق داخل أروقة السلطة، فالدولة العباسية، القائمة على مركزية الخليفة، بدأت تشهد اختلالًا في ميزان القوة، مع تمدد نفوذ البرامكة إداريًا وسياسيًا واجتماعيًا، وتعددت التفسيرات التي قدمها المؤرخون لأسباب النكبة، بين صراع نفوذ داخل القصر، وشبهات تتعلق بإدارة المال العام، وصولًا إلى روايات عن توتر شخصي مع الخليفة، إلا أن القاسم المشترك بينها جميعًا أن القرار جاء نتيجة تراكم طويل من الشكوك وليس انفجار لحظة عابرة.

أسباب قتل جعفر بن يحيى

وفي لحظة حاسمة، اختار هارون الرشيد إنهاء هذا التوازن المختل بالقوة، وأصدر الأمر بقتل جعفر بن يحيى، وسرعان ما تبعه سقوط مدو لأسرة البرامكة، بمصادرة ممتلكاتهم وإقصائهم الكامل عن مواقع النفوذ، في واحدة من أعنف عمليات إعادة ضبط السلطة في التاريخ الإسلامي.

وبينما اختلفت قراءة المؤرخين لمصير جعفر بين كونه ضحية طموح تجاوز حدوده أو رجل دولة دفع ثمن قربه الشديد من الحكم، بقيت نكبة البرامكة شاهدًا دائمًا على طبيعة السلطة في الدول المركزية، حيث تتحول الكفاءة أحيانًا إلى خطر، ويصبح النجاح نفسه سببًا للنهاية.

