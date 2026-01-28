تفعيل الدفع بالفيزا في جميع مكاتب صرف التذاكر والاشتراكات بمترو الأنفاق

18 حجم الخط

كشفت وزارة النقل طرقا حديثة لحجز والحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي، وذلك لتسهيل وتسريع عمليات الدفع وتوفير الوقت والجهد ومنع الزحام والتكدس أمام شبابيك التذاكر.

تفعيل منظومة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر والاشتراكات بالخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT لشراء التذاكر وشحن بطاقات المحفظة الإلكترونية وتجديد الاشتراكات للجمهور.

خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا تتوافر الآن بجميع مكاتب صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق.



وتأتي هذا الخطوة في إطار خطة وزارة النقل التي تهدف إلى التطوير المستمر وإضافة أفضل الخدمات لجمهور ركاب مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف للنهوض بهذا المرفق الحيوى الهام الذى يخدم الملايين من المواطنين يوميا تعلن الهيئة القومية للأنفاق أنه تقرر اعتبارا من يوم الخميس الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٦ تفعيل منظومة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر والاشتراكات بالخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT لشراء التذاكر وشحن بطاقات المحفظة الإلكترونية وتجديد الاشتراكات للجمهور والتى قد سبق أن تم تطبيقها بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.

وحيث تأتي هذه الخطوة في بهدف المساهمة في تسهيل وتسريع عمليات الدفع لتوفير الوقت والجهد ومنع الزحام والتكدس أمام شبابيك التذاكر وخاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب الأمر الذى يجعل عملية الشراء والدفع لا تستغرق دقائق معدودة، حيث إن العمل يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل الخدمات المميكنة، كما تعكس هذه الخطوة حرص الوزارة المستمر على تطوير خدمات النقل المستدام التي تقدمها للجمهور في ظل ثورة التحول الرقمي، وتماشيًا مع رؤية مصر لتحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في هذا المجال.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للأنفاق توفر كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين مثل الاشتراكات الشهرية والموسمية- بطاقات المحفظة الإلكترونية- ماكينات بيع التذاكر الآلية TVM-تذاكر الرحلة الواحدة - خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بالخطوط الأول والثاني والثالث.

