الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تفعيل الدفع بالفيزا في جميع مكاتب صرف التذاكر والاشتراكات بمترو الأنفاق

مترو
مترو
18 حجم الخط
ads

كشفت وزارة النقل طرقا حديثة لحجز والحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي، وذلك لتسهيل وتسريع عمليات الدفع وتوفير الوقت والجهد ومنع الزحام والتكدس أمام شبابيك التذاكر.

تفعيل منظومة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر والاشتراكات بالخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT  لشراء التذاكر وشحن بطاقات المحفظة الإلكترونية وتجديد الاشتراكات للجمهور.

خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا  تتوافر الآن بجميع مكاتب صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق.

وتأتي هذا الخطوة في إطار خطة وزارة النقل التي تهدف إلى التطوير المستمر وإضافة أفضل الخدمات لجمهور ركاب مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف للنهوض بهذا المرفق الحيوى الهام الذى يخدم الملايين من المواطنين يوميا تعلن الهيئة القومية للأنفاق أنه تقرر اعتبارا من يوم الخميس الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٦ تفعيل منظومة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر والاشتراكات بالخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT  لشراء التذاكر وشحن بطاقات المحفظة الإلكترونية وتجديد الاشتراكات للجمهور والتى قد سبق أن تم تطبيقها بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.

 

وحيث تأتي هذه الخطوة في بهدف المساهمة في  تسهيل وتسريع عمليات الدفع لتوفير الوقت والجهد ومنع الزحام والتكدس أمام شبابيك التذاكر وخاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب الأمر الذى يجعل عملية الشراء والدفع لا تستغرق دقائق معدودة، حيث إن العمل يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل الخدمات المميكنة، كما تعكس هذه الخطوة حرص الوزارة المستمر على تطوير خدمات النقل المستدام التي تقدمها للجمهور في ظل ثورة التحول الرقمي، وتماشيًا مع رؤية مصر لتحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في هذا المجال.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للأنفاق  توفر كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين مثل الاشتراكات الشهرية والموسمية- بطاقات المحفظة الإلكترونية- ماكينات بيع التذاكر الآلية TVM-تذاكر الرحلة الواحدة - خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بالخطوط الأول والثاني والثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاشتراكات الهيئة القومية الخط الثالث لمترو الأنفاق الخدمات المميكنة
ads

الأكثر قراءة

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

التراويح 20 ركعة و9,719 مسجدا للتهجد، الأوقاف تعلن خطة دعوية متكاملة في رمضان

المؤبد لقاتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء بالإسكندرية

معنى وبيلا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة المزمل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

زغلول صيام يكتب: هو الزمالك بقى عزبة "شكري" واحنا منعرفش؟!

تفعيل الدفع بالفيزا في جميع مكاتب صرف التذاكر والاشتراكات بمترو الأنفاق

خدمات

المزيد

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

معنى وبيلا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة المزمل

مفتي الجمهورية يوضح حكم عقيقة المولود

المزيد
الجريدة الرسمية