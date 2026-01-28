تعرف على عدد حلقات مسلسل ليل

الأربعاء 28 يناير 2026
يعد مسلسل ليل من أبرز الأعمال التي يتابعها الجمهور حاليا بفضل قصته المميزة المقتبسة من المسلسل التركي ابنة السفير” وبسبب أيضا نجومه المميزين.

ويبحث المتابعين للعمل عن كل تفاصيله خاصة عدد حلقات مسلسل ليل.

عدد حلقات مسلسل ليل

ويعد مسلسل ليل امتداد للأعمال المعربة والمقتبسة عن المسلسلات التركية التي أصبحت تلقى اهتماما واسعا من الجمهور والتي تتميز بطول حلقاتها، ويتكون مسلسل ليل من 90 حلقة. 

مواعيد عرض مسلسل ليل

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل ليل، فإن الحلقات الجديدة تتوفر من الأحد إلى الخميس الساعة 7 مساء بتوقيت مصر و8 مساءً بتوقيت السعودية، ويمكن متابعة العمل على منصة شاهد وكذلك عبر شاشة MBC1.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل ليل

ويشارك في بطولة مسلسل ليل نخبة من نجوم الدراما العربية، أبرزهم: محمود نصر، كارمن بصيبص، صباح الجزائري، يزن خليل، حلا رجب، فرح بيطار، جو طراد، ريم نصر الدين ووسام فارس. 

وحرص صناع مسلسل ليل على الحفاظ على روح النسخة الأصلية من مسلسل ابن السفير وأسلوبها المشوق، لكنه يقدم الحكاية بلمسة عربية والتي تدمج بين الرومانسية والدراما الاجتماعية، من خلال صراع العاطفة والسلطة والماضي الذي لا يهدأ. 

وتدور أحداث مسلسل ليل حول قصة حب استثنائية تنشأ بين شاب بسيط ينتمي لبيئة ريفية، وفتاة من طبقة اجتماعية مرموقة، في علاقة تتحدى القيود والفوارق والرفض العائلي. 

لكن رحلة العاشقين سرعان ما تتحول إلى صراع قاسي، بعد ليلة زفافهما عقب هروبهما من والد الفتاة حيث تنقلب فيها الحقيقة إلى شكوك جارحة وأسرار موجعة، لتبدأ سلسلة من الأحداث الدرامية التي تقود الأبطال نحو اختبارات صعبة وتغييرات كبرى في مصائرهم. 

