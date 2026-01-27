الأربعاء 28 يناير 2026
ثقافة وفنون

جومانا مراد وأحمد عبد الوهاب ينتهيان من بروفات مسرحية "سمن على عسل"

 انتهت الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد عبد الوهاب ومعتصم النهار، من البروفات النهائية لمسرحية “سمن على عسل”، تمهيدًا لعرضها ضمن فعاليات موسم الرياض خلال الفترة المقبلة.

واجتمع أبطال المسرحية خلال الأيام الماضية لوضع اللمسات النهائية على المسرحية، التي من المفترض أن تعرض يوم 3 فبراير المقبل وحتى 7 فبراير، بمسرح محمد العلي، بمنطقة البوليفارد بالرياض.

وتستعد الفنانة جومانا مراد للمشاركة في موسم رمضان المقبل لعام 2026 ببطولة مطلقة، من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "خلايا رمادية".


مسلسل جومانا مراد في رمضان 2026 

والمسلسل من تأليف الكاتبة مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي.

جدير بالذكر أن الفنانة جومانا مراد شاركت العام الماضي في بطولة مسلسل “أم 44”، والذي تم تصويره في الرياض"، وركز المسلسل على حياة مجموعة من النساء اللاتي تجاوزن سن الأربعين، مسلطًا الضوء على تجاربهن الشخصية والاجتماعية والعاطفية، ويمزج بين الدراما والكوميديا.  

