الأربعاء 29 يناير 2025
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ثقافة وفنون

سمية الخشاب تصور مشاهد مسلسلها الرمضاني 2025 في الرياض

سمية الخشاب، فيتو
سمية الخشاب، فيتو

تشارك الفنانة سمية الخشاب في موسم رمضان 2025، بمسلسل أم 44 وتشاركها البطولة كل من جومانا مراد، وهدى الخطيب وهو من تأليف هبة مشاري ومن إخراج المثنى صبح.

 

مسلسل سمية الخشاب في رمضان 2025 

وقالت مروة مديرة أعمال سمية الخشاب في لقاء خاص لفيتو: أن الفنانة تتواجد بالوقت الحالي في مدينة الرياض من أجل تصوير مشاهد مسلسل أم 44 ويستمر التصير إلى عدة أيام لعرضه في رمضان 2025.

 

ومن ناحية أخرى تنتظر الفنانة عرض فيلمها الجديد "أوراق التاروت"، الذي تأجل لمدة عامين. في الفيلم، تلعب الخشاب دور "نيرة"، قارئة التاروت، التي تتنبأ بأحداث مثيرة تقلب مجريات القصة.

 

فيلم "أوراق التاروت" يضم نخبة من النجوم، مثل رانيا يوسف، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، وغيرهم. الفيلم من إنتاج بلال صبري وتأليف معتز المفتي، ويُخرج العمل إبرام نشأت.

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مسلسل سمية الخشاب في رمضان 2025 الفنانة سمية الخشاب سمية الخشاب مسلسل سمية الخشاب

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