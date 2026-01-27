أبطال "مليون باوند منيو" ضيوف معكم لمنى الشاذلي

18 حجم الخط

يحل أبطال برنامج "مليون باوند منيو" ضيوفًا على برنامج معكم منى الشاذلي، في الحلقة المقرر إذاعتها مساء يوم غد الأربعاء على قناة "ON".

وتستقبل منى الشاذلي كلا من محمد عبد الحق، سامح السادات، قسمت المهيلمي، أيمن باكي، لؤي تركي وعمر فتحي، للحديث عن تجربتهم في البرنامج المصنوع لاكتشاف شباب الموهوبين في بيزنس المطاعم بأفكار مبتكرة وجذابة.

يؤكد محمد فاروق أن البرنامج صنع حالة مختلفة لدى للجمهور، خصوصا بعدما أبرز طبيعة التعاون بين أصحاب شركات ومطاعم كبرى يتعاملون بكل أريحية ودعم بين بعضهم البعض وكذلك للشباب المشارك.

يتحدث أيمن باكي عن تجربته التي لم تكن سهلة في عالم البيزنس خصوصا بعدما تعرض لهزة عنيفة بعد ثورة يناير جعلته يبدأ رحلته من الصفر.

فلسفة البرنامج

يقول سامح السادات إن الجميل في فلسفة البرنامج هو تشجيع أصحاب المطاعم ليتمكنوا من التوسع وأن يصبحوا أكبر حجما في السوق.

تحكي قسمت المهيلمي عن رحلتها في صناعة الكيك التي بدأت من المنزل وأصبحت علامة تجارية مهمة بعدما واجهت صعوبات كادت تعصف بأحلامها بكنها آمنت بنفسها وحلمها.

ويقول لؤي تركي إن تجربة إفلاس والده أحد أهم رجال الأعمال في السوق المصري علمته درسا لن ينساه فساهمت في دراسته وإدراكه الجيد للسوق وتفاصيله.

ويشير عمر فتحي إلى أن بيزنس المطاعم واعد، وفي حاجة لشباب ودم جديد ولكنها مهنة صعبة جدا، مشيرا إلى أنه كان متخوفا من المشاركة في البرنامج لكنه قبل الفكرة ويعتبرها تجربة مميزة جدًا

