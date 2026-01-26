الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

راغب علامة وكارول سماحة وعاصي الحلاني على مسرح واحد في هذا الموعد

راغب علامة وكارول
راغب علامة وكارول سماحة وعاصي الحلاني
18 حجم الخط

 يحيي الثلاثي عاصي الحلاني وراغب علامة وكارول سماحة، حفلا غنائيا مشتركا يوم 5 فبراير على مسرح أبو بكر سالم بمدينة الرياضة، تحت شعار ليلة الأرز. 

حفل راغب علامة وعاصي الحلاني وكارول سماحة 

 ومن المفترض أن يقدم الثلاثي كارول سماحة وعاصي الحلاني وراغب علامة باقة من أقوى أغانيهم التي يتفاعل معها الجمهور. 

وكان الفنان اللبناني راغب علامة أحيا واحدة من أقرب حفلاته في باريس، وذلك في قاعة الدوم، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 4500 شخص. 

حيث قدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور بحماس كبير، في أجواء مميزة جمعت بين الموسيقى والطاقة الحية للجمهور ومنها: أنا مبهزرش، اللي باعنا، نسيني الدنيا. 

ألبوم راغب علامة

ويستعد الفنان اللبناني خلال الفترة المقبلة لطرح أحدث ألبوماته الغنائية، بعد أن طرح مؤخرًا عددًا من الأغاني السينجل التي لاقت صدى واسعًا لدى جمهوره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل راغب علامة و عاصي الحلاني و كارول سماحة عاصي الحلاني وراغب علامة و كارول سماحة راغب علامة و عاصي الحلاني و كارول سماحة عاصي الحلاني حفل راغب علامة كارول سماحة
ads

الأكثر قراءة

سحب رعدية وتساقط لحبات البرد، الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

حالة الطقس غدا، أمطار غزيرة ورعدية شمالا وتمتد ليلا للقاهرة

ترامب: لدينا أسطول ضخم قرب إيران حتى نتوصل لاتفاق

فوانيس الزيت تتصدر موسم رمضان 2026 بتصاميم براقة وأشكال جذابة

مصرع عامل مصري فى ليبيا جراء انهيار سقف مسجد بمدينة الزاوية

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين

الدوري السعودي، الحزم يحقق ريمونتادا مثيرة ويحول تأخره للفوز 2-1 أمام ضمك

استقرار سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه بالبنوك المصرية مساء اليوم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الرجز، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 5 من سورة المدثر

مع حلول موسم الطاعات، 5 أفعال تعينك على قيام الليل

هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية