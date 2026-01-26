الإثنين 26 يناير 2026
ثقافة وفنون

عايدة فهمي تتعاقد على بطولة مسلسل "قطر صغنطوط" بدلا من عايدة رياض

عايدة رياض
عايدة رياض
 تعاقدت الفنانة عايدة فهمي على المشاركة في بطولة مسلسل “قطر صغنطوط”، مع الفنان محمد رجب، تمهيدًا للعرض في شهر رمضان المقبل.

 

وجاء انضمام عايدة فهمي لأبطال المسلسل بعد اعتذار الفنانة عايدة رياض، التي تراجعت عن المشاركة في بطولته لأسباب فنية تخص الدور الذي من المفترض أن تقدمه بالمسلسل.

 

وتشهد أحداث مسلسل قطر صغنطوط الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب تردده على طبيب نفسي بسبب مشاكل نفسية مر بها في طفولته تجعله عدواني مع عدد كبير من حوله.


مسلسل قطر صغنطوط 

 يدرس القائمون على مسلسل قطر صغنطوط، تقديم أحداث العمل في 30 حلقة بدلًا من 15، لكن حتى الآن لم يتم الاتفاق بشكل رسمي على هذا الأمر.

ويواصل الفنان محمد رجب تصوير أحداث دوره في مسلسل “قطر صغنطوط” داخل ملاهي للأطفال بمدينة السادس من أكتوبر، ويستمر التصوير لمدة 4 أيام.

وتشهد أحداث مسلسل قطر صغنطوط الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، اتهامه في قضية خطف طفلة، ويظل مطاردا من قبل رجال الشرطة.

وتجسد الفنانة آيتن عامر شخصية  زوجة محمد رجب ضمن أحداث مسلسل “قطر  صغنطوط”، المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2026.

تعاون محمد رجب وآيتن عامر

ويعتبر تعاون محمد رجب وآيتن عامر الخامس بداية من فيلم سالم أبو أخته، ومسلسلات الحلانجي وبيكيا والأخ الكبير.

 

مسلسل “قطر صغنطوط”  من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج هاني حمدي، وإنتاج ممدوح شاهين. 

آخر أعمال محمد رجب 

وكان آخر أعمال محمد رجب مسلسل "الحلانجي" الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، وشاركه في العمل كل من: أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

الجريدة الرسمية