الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

عضو بالقومي لحقوق الإنسان: الدستور يحظر على النواب التعامل مع الدولة لضمان النزاهة

الحقوقي سعيد عبد
الحقوقي سعيد عبد الحافظ، فيتو
18 حجم الخط

 قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن النقاش الدائر مؤخرًا بشأن عضوية بعض أعضاء مجلس النواب في جهات ذات طابع تنفيذي، يجب أن يُفهم في إطاره الدستوري والقانوني الصحيح، بعيدًا عن منطق الاتهامات أو الشخصنة.

وأوضح عبد الحافظ أن الدستور المصري وضع ضوابط واضحة تستهدف حماية نزاهة الوظيفة النيابية، وفي مقدمتها منع تداخل المصالح بين الدور الرقابي الذي يمارسه النائب، وأي مواقع أو أدوار قد ترتبط بالسلطة التنفيذية أو بالجهات الخاضعة لرقابة البرلمان.

 وأكد أن هذه القواعد لا تُعد تشكيكًا في أشخاص، وإنما ضمانات مؤسسية هدفها صون الثقة العامة في سلامة الأداء البرلماني.

وأشار إلى أن الإشكالية المطروحة تتعلق بما يُعرف بـ”تعارض المصالح المؤسسي”، وهو مفهوم لا يشترط وجود منفعة شخصية مباشرة، بل يكفي فيه تداخل الأدوار على نحو قد يثير تساؤلات مشروعة حول حدود الفصل بين من يراقب ومن يخضع للرقابة.

وأوضح أن المعالجة السليمة لمثل هذه المسائل لا تكون عبر السجال الإعلامي، وإنما من خلال آليات مؤسسية واضحة داخل مجلس النواب، تتضمن الإفصاح المنظم عن الحالات المحتملة لتعارض المصالح، وفحصها وفق معايير موضوعية، وبما يضمن حماية سمعة النائب وهيبة المجلس في آن واحد.

واختتم عبد الحافظ  بالتأكيد على أن الهدف ليس إثارة أزمات أو توجيه لوم، بل دعم مسار الشفافية وترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم الدستورية ويحمي الدور الرقابي للبرلمان باعتباره أحد أعمدة النظام الدستوري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحقوقي سعيد عبد الحافظ مجلس النواب البرلمان
ads

الأكثر قراءة

سحب رعدية وتساقط لحبات البرد، الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

حالة الطقس غدا، أمطار غزيرة ورعدية شمالا وتمتد ليلا للقاهرة

فوانيس الزيت تتصدر موسم رمضان 2026 بتصاميم براقة وأشكال جذابة

مصرع عامل مصري فى ليبيا جراء انهيار سقف مسجد بمدينة الزاوية

ترامب: لدينا أسطول ضخم قرب إيران حتى نتوصل لاتفاق

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين

الدوري السعودي، الحزم يحقق ريمونتادا مثيرة ويحول تأخره للفوز 2-1 أمام ضمك

الصلح خير، ناصر البرنس يتنازل عن محضر اتهام زوجته وخالتها بسرقته في الجيزة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الرجز، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 5 من سورة المدثر

مع حلول موسم الطاعات، 5 أفعال تعينك على قيام الليل

هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية