الخميس المقبل إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة عيدي ثورة 25 يناير والشرطة

18 حجم الخط

قرر مجلس إدارة البورصة المصرية أن يكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة بدلًا من يوم الأحد 25 يناير 2026، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 01 فبراير 2026.

تداولات جلسة الاثنين

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات اليوم الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 3.174 تريليونات جنيه، وربح نحو 14 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% عند مستوى 47507 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% عند مستوى 57121 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.39% عند مستوى 21604 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.76% عند مستوى 4897 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% عند مستوى 12636 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% عند مستوى 17283 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% عند مستوى 4969 نقطة.

تعاملات جلسة بداية الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.160 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 46857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 56369 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 21308 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4860 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 12717 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17312 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 4936 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.