عمرو موسى: إنقاذ حزب الوفد يتطلب كفاءة وإصرارا

أعلن عمرو موسى الرئيس الشرفى لحزب الوفد تأييده للدكتور هانى سرى الدين فى انتخابات رئاسة حزب الوفد المقبلة التى ستجرى فى الثلاثين من يناير الجارى.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وأضاف عمرو موسى، أن حزب الوفد يمر بأزمة تتطلب إنقاذه كفاءة وأمانة وإخلاصا لمبادئ الحزب المتعلقة بالوطنية المصرية وكافة ما يتعلق بها من علاقات عربية وأفريقية ومتوسطية.

وتابع موسى: إن حزب الوفد لا يستطيع أن يبقى على الهامش منتظرا توجيهات من هنا وهناك، لافتا إلى أنه حزب كبير وقديم، وله أصوله وأسسه فى المجتمع المصرى ودوره فى هذه المنطقة.

واستكمل: “لذلك نحن نحتاج إلى دم جديد” لافتا إلى أن “التجارب السابقة وخصوصا الأخيرة كانت مؤسفة لذلك أعلن تأييدى للدكتور هانى سرى الدين وتحدثت معه واستمعت إليه وهو يعلم وجهة نظرى بأن إنقاذ الوفد يتطلب كفاءة وصمودا وإصرارا، وأرجو أن يوفق هانى سرى الدين فى رئاسة حزب الوفد التى اعتقد انه سوف يحصل عليها فى الانتخابات وأدعو له بأن يوفق فى إنقاذ الحزب وإعادته إلى مسار وطنى سليم”.

