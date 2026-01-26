الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الإخوان تحت مجهر الولايات المتحدة، ما الذي يدفع واشنطن لإعادة تحليل أفكارهم؟

مأزق الإخوان في الولايات
مأزق الإخوان في الولايات المتحدة، فيتو
18 حجم الخط

لاتتوقف النقاشات الأمريكية حول التطرف والعنف العابر للحدود، ويطفو اسم جماعة الإخوان على السطح، لكن هذه المرة في سياق جديد يركز على البنية الفكرية والتنظيمية للجماعة، مما يعني أن الولايات المتحدة أصبحت على دراية كاملة بخطورة التنظيم.

آخر نقاشات حول الإخوان في أمريكا

 الخبير الأمريكي مايكل روبين أعاد طرح الإخوان ليس كمجرد تيار سياسي أو ديني، بل كـ«الجماعة الأم» التي أوجدت أرضية أيديولوجية سمحت لعديد من التنظيمات المتطرفة بالظهور، وهو طرح يثير التساؤلات حول مقاربة الغرب في التعامل مع الجماعات الإسلامية السياسية.


الجماعة الأم، جذور التطرف العابر للحدود

روبين يرى أن الإخوان لم يكن دورهم محصورًا في العمل الدعوي والسياسي التقليدي، بل امتد إلى تأسيس بنى تنظيمية وأيديولوجية أسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في تشكّل تنظيمات مسلحة لاحقًا. 

ووفق تحليله، فإن هذه الشبكات وفرت «غطاء أيديولوجيًا» ساعد على تبرير العنف عندما تغيرت الظروف، وهو ما يفسر ارتباط بعض الشخصيات البارزة في الجماعة بتنظيمات مسلحة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

ويشير روبين إلى أن النقاش الأميركي حول تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي ليس مجرد توجه سياسي، بل محاولة لإعادة فهم كيفية الانتقال من الخطاب الدعوي إلى العمل العنيف، وفهم تأثير الجماعة على المشهد الغربي عبر مؤسسات وجمعيات تعمل تحت غطاء العمل المدني والدعوي.

الجذور الفكرية والسياسية للإخوان

تأسست جماعة الإخوان في مصر عام 1928 على يد حسن البنا، في سياق أزمات سياسية واجتماعية عميقة، ساعية لتقديم مشروع إسلامي شامل يجمع بين الدعوة الدينية والعمل السياسي. 

وهذا المشروع تضمن رؤية شاملة للسلطة والمجتمع، لكنه في الوقت نفسه صاغ منهجية قابلة للتحول من النشاط المدني إلى العمل السياسي شبه السري.

وخلال عقود، نجحت الجماعة في تصدير نموذجها إلى دول عربية وأوروبية، متبنية وسائل تنظيمية مرنة، وأسست شبكات معقدة من الجمعيات والمراكز الدعوية والتعليمية. 

وهذا التمدد خلق تفاعلات معقدة بين الجماعة والدولة والمجتمع المدني، ما أتاح نفوذًا طويل الأمد، رغم تغيّر البيئة السياسية في بعض الدول الأصلية للجماعة.


تحولات الإخوان الفكرية وعلاقتها بالعنف

مع مرور الوقت، ولدت فروع الإخوان نماذج أيديولوجية تتكيف مع الظروف المحلية، مما أتاح لبعض الفروع الانتقال من العمل المدني والسياسي إلى التطرف المسلح.

وبحسب ما يؤكد خبراء أميركيون مثل روبين يجب إعادة النظر في التعامل الغربي مع الجماعة الذي يحتاج إلى مراجعة شاملة للفصل بين العمل الدعوي المدني والفروع التي تحولت إلى نشاط مسلح، مع فهم التأثيرات الفكرية الطويلة المدى على المجتمعات الغربية. 

ويعتقد الخبير أن الفهم السطحي للجماعة كمجرد تيار سياسي معتدل ساهم في إتاحة مساحة نفوذ أوسع، خصوصًا عبر مؤسسات تعليمية ودعوية وجمعيات ثقافية.

ويرى محللون أن إعادة تقييم هذا الدور ضروري لتطوير استراتيجيات مكافحة التطرف، ليس فقط على صعيد الأمن، بل على مستوى السياسة والفكر، بما يضع إطارًا أكثر دقة لفهم آليات انتشار الجماعات العابرة للحدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإخوان الإخوان في أمريكا الإسلام التنظيمات المتطرفة الجماعات العابرة للحدود الجماعات الإسلامية الولايات المتحدة
ads

الأكثر قراءة

سحب رعدية وتساقط لحبات البرد، الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

حالة الطقس غدا، أمطار غزيرة ورعدية شمالا وتمتد ليلا للقاهرة

فوانيس الزيت تتصدر موسم رمضان 2026 بتصاميم براقة وأشكال جذابة

مصرع عامل مصري فى ليبيا جراء انهيار سقف مسجد بمدينة الزاوية

ترامب: لدينا أسطول ضخم قرب إيران حتى نتوصل لاتفاق

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين

الدوري السعودي، الحزم يحقق ريمونتادا مثيرة ويحول تأخره للفوز 2-1 أمام ضمك

الصلح خير، ناصر البرنس يتنازل عن محضر اتهام زوجته وخالتها بسرقته في الجيزة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الرجز، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 5 من سورة المدثر

مع حلول موسم الطاعات، 5 أفعال تعينك على قيام الليل

هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية