بيت الست وسيلة يقيم أمسية شعرية عربية بعنوان «ليلة مفدى زكريا»

يقيم بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة)، خلف الجامع الأزهر الشريف، التابع لـ صندوق التنمية الثقافية، أمسية شعرية عربية بعنوان «ليلة مفدي زكريا»، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل، ضمن برنامجه الثقافي الهادف إلى دعم الإبداع الشعري وتعزيز التواصل الثقافي بين شعراء الوطن العربي.

تحمل الأمسية اسم الشاعر الجزائري مفدى زكريا في إطار النهج الثقافي الذي يتبعه بيت الشعر العربي بإطلاق أسماء رموز الشعر العربي على أمسياته، بوصفه حضورًا رمزيًا للاسم داخل الفعل الثقافي المعاصر.

ويشارك في الأمسية نخبة من الشعراء العرب من عدة دول عربية، هم: إبراهيم صديقي (الجزائر)، المتوكل طه (فلسطين)، زينب الأعوج (الجزائر)، ضياء الأسدي (العراق)، آمنة حزمون (الجزائر)، عمار مرياش (الجزائر)، فدوى الزياني (المغرب)، فائزة خفاني (الجزائر)، نسيمة بوصلاح (الجزائر)، بما يعكس تنوع التجارب الشعرية وتعدد اتجاهات القصيدة العربية المعاصرة.

كما تتضمن الأمسية مداخلة للكاتب والروائي واسيني الأعرج حول حضور مفدي زكريا في الذاكرة الشعرية العربية، فيما يدير الأمسية الشاعر محمود بلال.

وفي تصريح له، أكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن اختيار اسم مفدي زكريا عنوانًا للأمسية يأتي «في إطار رؤية بيت الشعر العربي، التابع لصندوق التنمية الثقافية، الهادفة إلى إتاحة منبر جاد للشعر العربي المعاصر، وربطه برموزه الكبرى بوصفهم مرجعيات ثقافية حاضرة في الوعي الجمعي، مع الحفاظ على طبيعة الأمسية كمساحة مفتوحة للإبداع الشعري».

وأضاف محجوب أن صندوق التنمية الثقافية يضطلع بدور محوري في دعم الأنشطة الأدبية والفنية عبر مراكزه الإبداعية، بما يسهم في تنشيط المشهد الثقافي، وترسيخ دور المؤسسات الثقافية في احتضان الإبداع وتوسيع قاعدة التفاعل المجتمعي مع الفنون.

وتأتي هذه الأمسية ضمن البرنامج الثقافي الذي ينفذه صندوق التنمية الثقافية عبر مراكزه المختلفة، تأكيدًا لدوره في دعم الفنون والآداب وتعزيز الحوار الثقافي العربي.

