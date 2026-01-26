18 حجم الخط

بعد إجازة استمرت شهرين، جددت قناة الشمس 2 التعاقد مع الإعلامي محمد الغيطي، حيث تم توقيع العقد بين الإعلامي أحمد الدغيدي رئيس شبكة تليفزيون الشمس والإعلامي محمد الغيطي.

ومن المقرر عرض البرنامج في تمام الساعة ١١:٣٠ مساء من الثلاثاء الى الجمعة.

برنامج الإعلامي محمد الغيطي

البرنامج يقدم للمشاهد تغطية شاملة لكل أحداث مصر والوطن العربي والعالم، ويقدم أيضا انفرادات تجمع بين المصداقية والمهنية والجرأة والمسئولية الوطنية.

"الشمس 2" تجدد تعاقدها مع الإعلامي محمد الغيطي

"الشمس 2" تجدد تعاقدها مع الإعلامي محمد الغيطي

"الشمس 2" تجدد تعاقدها مع الإعلامي محمد الغيطي

ويأتي التعاقد في إطار خطة التطوير التي تتبناها شبكة قنوات الشمس لكل قنواتها ومنها قناة الشمس 2.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.