ثقافة وفنون

"الشمس 2" تجدد تعاقدها مع الإعلامي محمد الغيطي

الشمس 2 تجدد تعاقدها
"الشمس 2" تجدد تعاقدها مع الإعلامي محمد الغيطي
بعد إجازة استمرت شهرين، جددت قناة الشمس 2 التعاقد مع الإعلامي محمد الغيطي، حيث تم توقيع العقد بين الإعلامي أحمد الدغيدي رئيس شبكة تليفزيون الشمس والإعلامي محمد الغيطي. 

ومن المقرر عرض البرنامج في تمام الساعة ١١:٣٠ مساء من الثلاثاء الى الجمعة. 

برنامج الإعلامي محمد الغيطي 

البرنامج يقدم للمشاهد تغطية شاملة لكل أحداث مصر والوطن العربي والعالم، ويقدم أيضا انفرادات تجمع بين المصداقية والمهنية والجرأة والمسئولية الوطنية. 

ويأتي التعاقد في إطار خطة التطوير التي تتبناها شبكة قنوات الشمس لكل قنواتها ومنها قناة الشمس 2.

