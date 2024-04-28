الغيطي يدير ندوة عن كتاب الشيخ والفيلسوف بحضور نجوم الثقافة والفن

قدم الكاتب والإعلامي محمد الغيطي ندوة عن كتاب “الشيخ والفيلسوف” للكاتب شريف الشوباشي حضرها حشد من المثقفين والفنانين، بمسرح معهد الموسيقى الأثري في رمسيس.



استمرت الندوة لنحو 4 ساعات، وقدم الغيطي ملخصا للكتاب وقال إنه يحوي متفجرات فكرية ويسبح ضد التيار وينتفض بوعي ضد الفكر الوهابي الذي جعل مجتمعاتنا خارج العصر.

سعد الدين الهلالي

وقدم الغيطي د سعد الدين الهلالي استاذ الفقة بجامعة الأزهر الذي أثنى على الكتاب وقال إننا أمام اجتهاد جديد من خلال رصد أفكار تتكلم باسم الدين والاسلام وهي أبعد ماتكون عنه وتدعي انها احتكرت الدين بينما هي سبب تأخر المسلمين ولذلك انا مع الفيلسوف الذي يدعو لأعمال العقل وقدرته على الاختيار والعلم الذي أمرنا الله بأسبابه.

وقال خالد منتصر إن الكتاب مناظرة بين انصار التخلف وانصار التقدم ويفند افكار رجال الدين في التاريخ وكيف تخلص الغرب من سيطرتهم فتقدم ونحن لن نتقدم الا بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة كما يقول الفيلسوف أمام الشيح في الكتاب.

إلهام شاهين

وتحدثت الفنانة إلهام شاهين فقالت إن هذه الأمسية من أجمل الامسيات لانها تناقش أخطر مواضيع العصر في مصر وماذا فعل رجال الدين وبعض الشيوخ بي شخصيا وبالفنانين بل انهم كفروني كما كفروا نجيب محفوظ وعادل إمام وغير هم من رموز الفن الثقافة.

وخلال كلمته قال الدكتور مصطفى الفقي: أنا سعيد بالحضور وكلمات الجمهور وهذا يطرح سؤال هام اذا كانت القاعة ممتلئة وكل الناس عندها هذا الوعي المدهش لماذا نحن متخلفين ويسيطر على ذهنية المجتمع الفكر الظلامي ؟.

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