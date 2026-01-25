الأحد 25 يناير 2026
رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري في الكونفدرالية

فريق الزمالك
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل المتوقع لمواجهة المصري، المقرر لها اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: إيـشو – محمود الونش – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

خط الوسط: محمد شحاتة – آدم كايد – محمد السيد – خوان بيزيرا – شيكو بانزا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري  في الكونفدرالية، اليوم الأحد المقبل الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

