عميد قصر العيني: تأهل الكلية لجائزة التميز الحكومي يعكس قدرتها على التطوير المتوازن

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن تأهل الكلية للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في جائزة مصر للتميز الحكومي (فئة الكليات الحكومية)، يمثل نتاج عمل جماعي شارك فيه أعضاء هيئة التدريس والأطباء والعاملون والطلاب.

وأشار إلى أن كلية طب قصر العيني تواصل تنفيذ خطة طموحة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم الطبي والخدمة الصحية وفق معايير عالمية.

وأضاف صلاح أن هذا التأهل يعكس قدرة الكلية على التطوير المتوازن بين الدور الأكاديمي والرسالة العلاجية، ويعزز من مكانتها كصرح طبي وتعليمي رائد على المستويين المحلي والإقليمي.

تأهل طب قصر العيني لجائزة التميز الحكومي

كانت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، قد حققت إنجازًا مؤسسيًا جديدًا بتأهلها للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في جائزة مصر للتميز الحكومي (فئة الكليات الحكومية)، بعد أن تم اختيارها ضمن عشر كليات فقط على مستوى الجمهورية، من بين 326 كلية حكومية شاركت في المنافسة.

ويأتي هذا التأهل تتويجًا لمسيرة تطوير متكاملة انتهجتها الكلية خلال السنوات الأخيرة، شملت تحديث منظومة التعليم الطبي، وتعزيز البحث العلمي، والارتقاء بالخدمات الصحية والمجتمعية، إلى جانب تطبيق نظم حديثة في الإدارة والحوكمة وضمان الجودة، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء مؤسسات تعليمية قادرة على تحقيق الاستدامة والتميز.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بالأداء المتميز لكلية طب قصر العيني، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الجامعة في ترسيخ ثقافة التطوير المستمر والعمل المؤسسي، وتحويل التميز إلى ممارسة فعلية داخل المنظومة التعليمية والخدمية.

وأكدت الكلية استمرارها في دعم جهود الدولة لتطوير منظومتي التعليم والصحة، وتنتظر إعلان نتائج الدورة الرابعة من جائزة مصر للتميز الحكومي، اعتزازًا بما تحقق، وإيمانًا بأن التميز المؤسسي نهج مستدام وليس إنجازًا عابرًا.

