18 حجم الخط

أفادت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، بمقتل 7 أشخاص على الأقل وسقوط مصابين في انفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابول.

مقتل 7 أشخاص في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول

وأعلنت الشرطة الأفغانية عن وقوع انفجار في فندق في العاصمة الأفغانية كابل، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ومن جانبه قال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران إن انفجارا وقع في فندق بشارع غلفاروشي في شهر نو بالدائرة الرابعة من العاصمة كابول، ما أسفر عن سقوط ضحايا»، من دون تحديد سبب الانفجار.

الشرطة الأفغانية تكشف تفاصيل الحادث

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني لـوكالة الصحافة الفرنسية: هناك ضحايا، جرحى وقتلى.

وتحيط قوات أمنية مكثفة بهذه المنطقة الزاخرة بالحركة في العاصمة كابول، والتي تضم العديد من المطاعم.

ومن جانبها ذكرت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية الرسمية نقلًا عن أحد العاملين في المطعم، أن حارس أمن أفغاني قتل وأصيب مواطنين صينيين بجروح خطيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.