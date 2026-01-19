الإثنين 19 يناير 2026
مقتل 7 أشخاص في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول

انفجار في العاصمة
انفجار في العاصمة كابول
أفادت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، بمقتل 7  أشخاص على الأقل وسقوط مصابين في انفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابول.

مقتل 7 أشخاص في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول 

وأعلنت الشرطة الأفغانية عن وقوع انفجار في  فندق في العاصمة الأفغانية كابل، أسفر  عن سقوط قتلى وجرحى.

ومن جانبه قال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران إن انفجارا وقع في فندق بشارع غلفاروشي في شهر نو بالدائرة الرابعة من العاصمة كابول، ما أسفر عن سقوط ضحايا»، من دون تحديد سبب الانفجار.

الشرطة الأفغانية تكشف تفاصيل الحادث 

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني لـوكالة الصحافة الفرنسية: هناك ضحايا، جرحى وقتلى.

وتحيط قوات أمنية مكثفة بهذه المنطقة الزاخرة بالحركة في العاصمة كابول، والتي تضم العديد من المطاعم.

ومن جانبها ذكرت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية الرسمية نقلًا عن أحد العاملين في المطعم، أن حارس أمن أفغاني قتل  وأصيب مواطنين صينيين بجروح خطيرة.

