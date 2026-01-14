تعرف على عدد حلقات مسلسل "أثر بارد"

18 حجم الخط

يحظى مسلسل أثر بارد باهتمام قطاع كبير من عشاق الدراما بصفة عامة والدراما الخليجية بصفة خاصة، فالعمل يقدم قصة مختلفة ومميزة بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الخليج.

ولقد استدعى ذلك اهتمام المتابعين للعمل وأحداثه المشوقة لمعرفة كل التفاصيل الخاصة به وفي مقدمتها عدد حلقات مسلسل أثر بارد.

عدد حلقات مسلسل أثر بارد

وينتمي مسلسل أثر بارد إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث أنه مكون من 10 حلقات يمكن متابعتها على منصة شاهد بواقع حلقتين أسبوعيًا كل يوم أربعاء في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر.

المسلسل يقدم معالجة إنسانية ونفسية لصراع أم لا تملك رفاهية الانكسار، تقاتل لمعرفة من يقف وراء الجريمة، وما الذي كانت تخفيه ابنتها قبل موتها، ويستمر العمل على هذا الإيقاع الأسبوعي، ليمنح المشاهدين مساحة للتفاعل مع كل حلقة والانتظار لما تحمله الأحداث التالية.

تفاصيل مسلسل أثر بارد

تدور أحداث المسلسل حول الطبيبة الشرعية سعاد، التي تتعرض لصدمة مروعة بعد وفاة ابنتها في حادث غامض، ورغم حالة الألم التي تعيشها، تكتشف الأم أن ابنتها كانت حاملًا قبل وفاتها، وهنا تبدأ علامات الاستفهام في التزايد، وتتحول قصة الأم الحزينة إلى رحلة بحث عن الحقيقة، لتتصادم مع خيوط من الأسرار المظلمة داخل فريق السباحة الذي كانت تنتمي إليه الابنة، حيث تظهر الخيانات من أقرب الأشخاص، وتتكشف علاقات معقدة تجعل الحقيقة أكثر قسوة من الأكاذيب.

ويضم مجموعة مميزة من نجوم الدراما الخليجية وفي مقدمتهم إلهام الفضالة، رهف العنزي، جاسم النبهان، سعيد قريش، ناصر عباس، غرور صفر، هذا إلى جانب مشاركة مجموعة من الوجوه الصاعدة التي تضيف للعمل روحا شبابية، وتجسد إلهام الفضالة الدور الرئيسي للطبيبة سعاد، والمسلسل من تأليف محمد شمس وعلي شمس، ومن إخراج باسم شعبو.

