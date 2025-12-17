محافظ الدقهلية يتفقد سير العملية الانتخابية في لجان مجمع مدارس أجا

18 حجم الخط

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، سير أعمال التصويت في جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب بعدد من اللجان الانتخابية بمركز ومدينة أجا، للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية، وتوافر كافة التيسيرات اللازمة للناخبين منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع، بحضور محمد الدسوقي رئيس المركز.

وخلال جولته، شدد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والنظام داخل وحول المقار الانتخابية، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني الدائم والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والصحية لضمان سير العملية الانتخابية في أبهى صورها.

وتفقد محافظ الدقهلية سيارة المبادرة الرئاسية للكشف والعلاج أمام لجنة الانتخابات بمجمع أجا الابتدائي بالمدينة، ثم تفقد المحافظ لجنة الانتخابات بمدرسة فيشابنا مركز أجا والتقى المواطنين خارج اللجنة واستمع إليهم.

وأكد المحافظ أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة تعمل بكفاءة عالية، وتحت إشراف قضائي كامل، مشيدًا بوعي المواطنين الذين توافدوا للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري وأكد أن المشاركة الإيجابية واجب وطني وحق دستوري على الجميع.

وقال اللواء طارق مرزوق: "إن الدولة وفرت كافة الإمكانات اللازمة لتيسير عملية التصويت، من تجهيز اللجان وتوفير أماكن انتظار ومظلات لكبار السن، وكراسي متحركة لذوي الهمم، إلى جانب خطة تأمين طبي ووقائي متكاملة، ومصادر كهرباء احتياطية، وتنسيق دائم بين غرف العمليات للمتابعة المستمرة".

كما دعا محافظ الدقهلية المواطنين إلى الإقبال على صناديق الاقتراع، والمشاركة الإيجابية التي تعكس وعي أبناء المحافظة، وتُبرز الوجه الحضاري للدقهلية في دعم المسار الديمقراطي، وأشاد في الوقت نفسه بدور الشباب في التوعية وحث المواطنين على المشاركة، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول في بناء الوطن وحماية مكتسباته.

وأوضح محافظ الدقهلية أن متابعة العملية الانتخابية لا تؤثر على تقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المراكز التكنولوجية في جميع مراكز ومدن المحافظة تعمل بشكل طبيعي لتلبية احتياجات المواطنين، كما أشار إلى تواجد فرق عمل بغرف العمليات وميدانيًا لمتابعة سير أعمال الانتخابات وتذليل أي عقبات.

