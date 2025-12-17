الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد سير العملية الانتخابية في لجان مجمع مدارس أجا

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في جولة على مدارس أجا
18 حجم الخط

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، سير أعمال التصويت في جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب بعدد من اللجان الانتخابية بمركز ومدينة أجا، للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية، وتوافر كافة التيسيرات اللازمة للناخبين منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع، بحضور محمد الدسوقي رئيس المركز.

وخلال جولته، شدد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والنظام داخل وحول المقار الانتخابية، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني الدائم والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والصحية لضمان سير العملية الانتخابية في أبهى صورها.

وتفقد محافظ الدقهلية سيارة المبادرة الرئاسية للكشف والعلاج أمام لجنة الانتخابات بمجمع أجا الابتدائي بالمدينة، ثم تفقد المحافظ لجنة الانتخابات بمدرسة فيشابنا مركز أجا والتقى المواطنين خارج اللجنة واستمع إليهم.

وأكد المحافظ أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة تعمل بكفاءة عالية، وتحت إشراف قضائي كامل، مشيدًا بوعي المواطنين الذين توافدوا للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري وأكد أن المشاركة الإيجابية واجب وطني وحق دستوري على الجميع.

وقال اللواء طارق مرزوق: "إن الدولة وفرت كافة الإمكانات اللازمة لتيسير عملية التصويت، من تجهيز اللجان وتوفير أماكن انتظار ومظلات لكبار السن، وكراسي متحركة لذوي الهمم، إلى جانب خطة تأمين طبي ووقائي متكاملة، ومصادر كهرباء احتياطية، وتنسيق دائم بين غرف العمليات للمتابعة المستمرة".

كما دعا محافظ الدقهلية المواطنين إلى الإقبال على صناديق الاقتراع، والمشاركة الإيجابية التي تعكس وعي أبناء المحافظة، وتُبرز الوجه الحضاري للدقهلية في دعم المسار الديمقراطي، وأشاد في الوقت نفسه بدور الشباب في التوعية وحث المواطنين على المشاركة، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول في بناء الوطن وحماية مكتسباته.

وأوضح محافظ الدقهلية أن متابعة العملية الانتخابية لا تؤثر على تقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المراكز التكنولوجية في جميع مراكز ومدن المحافظة تعمل بشكل طبيعي لتلبية احتياجات المواطنين، كما أشار إلى تواجد فرق عمل بغرف العمليات وميدانيًا لمتابعة سير أعمال الانتخابات وتذليل أي عقبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتخابات الاستحقاق الدستوري الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللجان الانتخابية الوجه الحضارى انتخابات مجلس النوا تفقد سير العمل

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر من تدفق السحب الممطرة على هذه السواحل

ارتفاع الكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

برنامج الغذاء العالمي: 21 مليون شخص يواجهون المجاعة في السودان

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن طقس الخميس، القاهرة تسجل 21 درجة مئوية

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

كأس الإنتركونتيننتال، باريس سان جيرمان يتقدم على فلامنجو بهدف في الشوط الأول

السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

بعد فتح باب التقديم للفصل الدراسي الثاني، ننشر الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

بعد تجديد نفي زيادة الأسعار، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء

منتخب مصر يغادر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية (صور)

الدينار البحريني يسجل 126.41 جنيه للبيع في البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر تسيطر بـ 7 ألقاب.. الأرقام القياسية لبطولة كأس الأمم الأفريقية قبل النسخة الـ35 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في حلاقة القزع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز صيام قضاء رمضان في شهر رجب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الرجوع للكفر والضلال، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من "سورة محمد"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads