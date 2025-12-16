غرفة التطوير العقاري تكشف عن خطوات محاسبة المطورين غير الجادين (فيديو)

18 حجم الخط

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن هناك بعض المطورين العقاريين يتأخرون فى تسليم وحداتهم السكنية للعملاء، وبعض العملاء استلموا وحداتهم السكنية بعد 10 سنوات من الحجز.



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن هناك 5 ملايين عامل بالسوق العقاري، و20% من الناتج المحلي، والمحافظة عليه أمر وجوبي وليس اختياري.



وأضاف أنه الفترة المقبلة سيتم وضع ضوابط مشددة ضد كل من يقوم بالتأخير فى تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، مؤكدا: "هيئة المجتمعات العمرانية لديها سلطة المراقبة على المطورين العقارين".



وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة باعتباره قاطرة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، حيث نجح مؤخرًا في تحقيق طفرة ملموسة، مُضيفًا أن الحكومة ماضية في تعزيز هذه النتائج عبر التوسع في إدراج المدن الجديدة بـالمنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، مع العمل على تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لضمان أعلى مستويات الشفافية والموثوقية للمستثمر الأجنبي، والالتزام بتقديم كافة التسهيلات والمحفزات للمستثمرين لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا وعالميًا.

من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أن هناك توسعًا كبيرًا يشهده قطاع التشييد والبناء، بوجه عام، وليس التطوير العقاري فقط، مُطالبين بضرورة الاهتمام بزيادة المواد الخام التي يحتاجها هذا القطاع، فضلًا عن الاهتمام بقطاع "المقاولين"، لاسيما وأن هناك مشروعات كثيرة حاليًا تحتاج إلى عدد كبير من المقاولين الجادين، في ظل استقطاب الأسواق الخارجية لعدد من المقاولين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.