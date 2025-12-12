غدا، نظر محاكمة 87 متهما بالانضمام إلى تنظيم سيناء 3 الإرهابي

18 حجم الخط

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بدر، غدا السبت، محاكمة 87 متهما بالانضمام إلى تنظيم داعش سيناء 3 الإرهابي في القضية رقم 17628 لسنة 2024 مدينة نصر أول.

كانت المحكمة قررت فى الجلسة السابقة تأجيل القضية لجلسة اليوم، وذلك لمرافعة النيابة العامة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

محاكمة 87 متهما بالانضمام إلى تنظيم إرهابي

وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

ووجه إليهم اتهام بالانضمام إلى جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية مع علمه بذلك.

وكانت النيابة العامة اتهمت المتهمين من الأول حتى الرابع بانهم في غضون الفتره من 2022 حتى 14 نوفمبر 2023 بمحافظة شمال سيناء واخريات بجمهوريه مصر العربيه تولوا قياده في جماعه إرهابية تستخدم القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وايذاء الافراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي والحاق الضرر بالمباني والاملاك العامة والخاصة ومنع وعرقله السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاوماتها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا قيادة بجماعة ولاية سيناء التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي الداعية لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وافراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.