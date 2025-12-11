وزير البترول: التعاون مع الشركاء ساهم في تجاوز مصر لتحديات تأمين إمدادات الطاقة

18 حجم الخط

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن سياسة التعاون والشراكة الفاعلة مع شركاء النجاح في استكشاف وإنتاج البترول والغاز، كانت أحد أهم أسباب تجاوز مصر لتحديات تأمين إمدادات الطاقة التي ظهرت بعد عام 2021 في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وتراجع الإنتاج ونقص إمدادات الطاقة.

وأوضح أن هذا التعاون أثمر عن إيقاف تراجع إنتاج الغاز، والعودة إلى الزيادة التدريجية، وكذلك ثبات واستقرار إنتاج البترول تمهيدا للعودة للصعود بما يمكن الاقتصاد المصري من النمو والازدهار.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر "التعاون لتعزيز فرص مجال الاستكشاف والإنتاج البترولي في مصر"، الذي نظمته مؤسسة إيجيبت أويل آند جاس، بمشاركة قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر من شركاء النجاح في مجال الاستكشاف والإنتاج.

جهود مشتركة ساهمت في تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستهلاك الكهرباء

وأضاف الوزير أن هذه الجهود المشتركة أسهمت في تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لتلبية الزيادة القياسية في استهلاك الكهرباء خلال صيف العام الماضي، والتي بلغت نحو 40 ألف ميجاوات، موجهًا الشكر لشركاء النجاح وللعاملين في مواقع العمل والإنتاج الذين يعملون على مدار 24 ساعة، لتأمين احتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة ومختلف القطاعات الحيوية في الدولة المصرية.

واستعرض الوزير في كلمته المحاور الرئيسية لإستراتيجية عمل الوزارة، مؤكدًا أنها الركائز الأساسية لتعزيز التعاون مع شركاء النجاح. وأشار إلى أهمية هذا الملتقى الذي يجمع قيادات قطاع البترول وشركاء النجاح في الاستكشاف والإنتاج لعرض أفضل الممارسات وتبادل الخبرات بما يساعد علي الإسراع بعمليات زيادة الإنتاج والتعجيل بعمليات استكشاف جديدة، ورفع كفاءة العمليات، ودعم سلامة العنصر البشري، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها، وتبني نماذج عمل حديثة تواكب تطورات صناعة البترول والغاز.

تسليم الجوائز للشركات الفائزة

كما قام الوزير بتسليم الشركات الفائزة، جوائز التميز في العمليات، حيث فازت الشركة العامة للبترول وشركة شلمبرجير بجائزة إدارة الحقول المتقادمة عن مشروع " مسار عمل بالذكاء الاصطناعي أطلق إمكانات الحقول القديمة بقيمة تزيد عن 33 مليون دولار "، وفازت شركة خالدة للبترول وشركة خالدة وشركة شلمبرجير بالمركز الثانى في نفس الجائزة عن مشروع " إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغاز باستخدام تقنية حديثة "، وفازت هاربور إنرجي بجائزة كفاءة الطاقة التشغيلية عن مشروع " حل رقمي لضغط الغاز "، وفى المركز الثانى جاءت نورث بيتروليم الصينية عن مشروع " تخفيض التكاليف والأنظمة الكهربائية المتكاملة في الصحراء الغربية ".

وفازت يونايتد إنرجي مصر بجائزة المشروعات البارزة في السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة عن مشروع " إزالة الكربون من توليد الطاقة في حقل المنطقة (أ) "، وفازت شركة ايناب بالمركز الثانى عن مشروع " نموذج تصوّر المخاطر الموحد: استخدام تحليلات Power BI لقياس وتتبع المخاطر التشغيلية في حقول البترول والغاز ".

