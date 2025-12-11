الخميس 11 ديسمبر 2025
اقتصاد

باقة حلول تمويلية لشراء الدراجات النارية

باقة حلول تمويلية
باقة حلول تمويلية لشراء الدراجات النارية
وقعت إحدى الشركات، المختصة في تقديم الخدمات الحلول التموينية المبتكرة في السوق المصري، بروتوكول تعاون جديد مع مصانع تجميع النقل الخفيف EZZ LCV والوكيل المعتمد لعلامة TVS Motor، وذلك بهدف إتاحة حلول تمويلية مرنة وميسرة للعملاء الراغبين في شراء الدراجات النارية من شركة العز.
 

يأتي هذا التعاون في إطار إستراتيجية جميل للتمويل التي تستهدف تقديم باقة متكاملة ومتطورة من خدمات وحلول التمويل الاستهلاكي، والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. كما يعكس التزام  المستمر بالمساهمة في تحسين جودة حياة المستفيدين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
 

يؤكد هذا البروتوكول مكانة جميل للتمويل كشريك مالي موثوق يتمتع بخبرة راسخة في هذا القطاع الحيوي، ودورها في تقديم حلول مالية مبتكرة تلائم مختلف الفئات. يتيح هذا التعاون لعملاء خيارات تمويلية متنوعة تتناسب مع إمكاناتهم، مما يعزز فرصهم في تحقيق تطلعاتهم بسهولة وثقة.
 

ويجسد البروتوكول التزام الطرفين بتعزيز الشمول المالي، ودعم قطاع النقل الخفيف في مصر من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، تلائم احتياجات السوق وتسهّل على العملاء عملية الشراء بما يتماشى مع التوجهات الحديثة لدعم حركة الاقتصاد المحلي.
 

عبر  سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجميل – مصر، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول قائلًا: "هذا التعاون يهدف إلى توسيع نطاق عمليات الشراء والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تحسين أسلوب حياتهم من خلال تمكينهم من امتلاك وسائل نقل عملية تلائم احتياجاتهم".

