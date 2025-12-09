الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
تعيين يحيى العناني رئيسًا تنفيذيًا لائتمان الشركات بالبنك الزراعي

أعلن البنك الزراعي المصري، عن تعيين يحيى العناني، رئيسًا تنفيذيًا لائتمان الشركات، والقروض المشتركة، وذلك في إطار حرص البنك على دعم قطاعاته الحيوية بالكوادر والكفاءات المصرفية، ضمن استراتيجية التطوير التي ينتهجها البنك، لتعزيز قدراته التنافسية، وزيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي.

ويُعد يحيى العناني، أحد أبرز خبراء القطاع المصرفي في مجال ائتمان الشركات، مدعومًا بخبرة مصرفية تفوق 20 عامًا، حيث بدأ مسيرته المهنية في بنك قناة السويس، ثم انتقل لبنك تنمية الصادرات، ليتدرج في العديد من الوظائف والمناصب القيادية في قطاع ائتمان الشركات، والقروض المشتركة بالبنك. 

كما حصل على العديد من البرامج والدورات التدريبية المكثفة، ساهمت جميعها في تشكيل مساره المهني، وتعزيز خبراته المصرفية، أبرزها برنامج تأهيل قادة المستقبل في أمريكا وإسبانيا، وبرنامج تمويل المشروعات الكبرى بالتعاون مع مؤسسة موديز، وغيرها من البرامج.

يمتلك العناني، خطة طموحة للتوسع في تمويل الشركات بأنواعها الكبرى، والمتوسطة والصغيرة، مع التركيز على الشركات العاملة في القطاع الزراعي، والصناعات والأنشطة المرتبطة بالزراعة، والعمل على توفير مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية، والحلول المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أصحاب الشركات من عملاء البنك، وجذب عملاء جدد، بما يُمكن تلك الشركات من إنجاز أعمالها، مثل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الاحتياجات الرأسمالية،وتمويل العمليات التصديرية، وتقديم كافة أنواع التسهيلات لدعم جميع أنشطة الشركات.

