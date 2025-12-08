إقالة رئيس حي النزهة بسبب التقصير في ملف التصالح وتدني مستوى النظافة

18 حجم الخط

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، قرارًا بإقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة من عمله وذلك بسبب تدني مستوى الأداء والتقصير في ملف التصالح على مخالفات البناء وتراكم نتائج حملات الإشغالات بديوان الحي وكذا تقصير في مستوى النظافة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوزيرة التنمية المحلية اليوم الإثنين على حي النزهة بالمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة لمتابعة مستوى تقديم الخدمات اليومية للمواطنين بالمركز التكنولوجي، وذلك بحضور الدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة ولجنة من القطاع.

وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية للمركز التكنولوجي تابعت مع رئيس الحي ومسئولي المركز الموقف التنفيذي لملف التصالح علي بعض مخالفات البناء من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح، من حيث عدد الطلبات الواردة للحي والطلبات التي تم إنجازها وأهم المشكلات المتعلقة بالطلبات المتوقفة لسرعة الانتهاء منها والرد علي المواطنين.

كما حرصت الدكتورة منال عوض على لقاء عدد من المواطنين الذين تواجدوا في المركز التكنولوجي لحي النزهة لإنهاء بعض الخدمات، والاطمئنان على حسن معاملتهم وسرعة إنجاز طلباتهم، حيث قدم عدد من المواطنين المترددين علي الحي شكاوي فيما يخص تأخير فحص طلبات التصالح الخاصة بهم، ووجود تأخير في اللجان الفنية لفحص الطلبات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الانعقاد الدائم للجنة الفنية الخاصة بملف التصالح لسرعة الانتهاء من كافة الطلبات الموجودة في الحي، وشددت الدكتورة منال عوض علي أهمية تذليل أي عقبات تواجه المواطنين في هذا الملف المهم، قائلة: عملنا تسهيلات وتيسيرات الفترة اللي فاتت من الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون علشان نريح وتساعد المواطن.. ساعدوا الناس خليها تخلص مصالحها ويخلصوا طلبات التصالح ويأخذوا نماذج التصالح النهائية أو غلق الملفات فى حالة رفض التصالح علي المنظومة.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس الحي بضرورة المرور علي المركز التكنولوجي بصورة يومية لمتابعة ملف التصالح وباقي الخدمات المحلية الأخرى المقدمة من المواطنين وسرعة الاستجابة لأي شكاوى وحل أي مشكلات.

وخلال الجولة بمقر الحي رصدت وزيرة التنمية المحلية وجود بعض الإشغالات الخاصة بالحملات التي يتم تنفيذها يوميًا، ووجهت علي الفور بضرورة رفع كافة تلك الإشغالات وإيداعها في المخازن وسرعة اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن وعدم تواجدها في ديوان الحي مرة أخرى والحفاظ علي المظهر العام للحي أمام المواطنين.

وشددت الدكتورة منال عوض بضرورة الاهتمام بمستوي النظافة علي مستوى مبني حي النزهة وكذا كافة الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع وبصفة خاصة رفع مخلفات الهدم والبناء والتنسيق مع شركة النظافة المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية للقاهرة.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية، علي أهمية الاستمرار في حملات رفع الإشغالات والمخالفات في الشارع بكافة المناطق بالحي وبصفة خاصة المطاعم والكافيهات وعدم السماح بتعطيل حركة المواطنين والسيارات وعلي مدار اليوم وعدم التعدي علي أرصفة العقارات من أصحاب المحلات أو أماكن انتظار السيارات وإتاحتها لسكان العقارات وإعطائهم الأولوية فى ذلك وقيام لجان الحي المعنية بالمراجعة على أرض الواقع، وكذا مراجعة الأكشاك الموجودة في نطاق الحي والتصدي لأي مخالفات.

وشددت د. منال عوض، علي ضرورة التصدي لأي مخالفات بناء أو متغيرات مكانية غير قانونية والإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وزيرة التنمية المحلية توجه باستغلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقل الموجودة أمام الحي

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، لجنة التحول الرقمي بالوزارة بسحب سيارة المركز التكنولوجي المتنقل الموجودة فى حي النزهة وتشغيلها فى مناطق أخري بالمحافظات المجاورة لتحقيق أقصى استفادة منها، وكلفت الدكتورة منال عوض، مساعد الوزيرة ورئيس قطاع التفتيش بالوزارة بالاستمرار فى متابعة كافة الشكاوي المقدمة من المواطنين خلال زياتها للانتهاء منها وحلها، كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لحل بعض المشكلات الفنية المرتبطة بعمل المركز التكنولوجي لتسريع وتيرة العمل وتقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين، وكذا التنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومركز شبكات محافظة القاهرة والطيران المدنى بشأن التصالح ومنظومة التراخيص وبيانات الصلاحية.

