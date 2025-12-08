تفاصيل القبض على لاعب بالدوري الإنجليزي في لندن

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، كشفت تقارير صحفية أن الشرطة البريطانية، ألقت القبض على لاعب كرة قدم دولي في وسط لندن، للاشتباه في اعتداء وشجار.

وقالت الشرطة في بيان رسمي، إن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، في منطقة "ويست إند" في وسط لندن.



وأضافت الشرطة، أنه تم القبض على اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في مكان الحادث، للاشتباه في ارتكابه تهمتين بالاعتداء وتهمة واحدة بالشجار.



تفاصيل القبض علي لاعب بالدوري الإنجليزي



وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" البريطانية، عقب بيان الشرطة إنه لا يمكن ذكر اسم اللاعب لأسباب قانونية.

وقالت مصادر من الشرطة لـ"بي بي سي سبورت" إنه تم استدعاؤها إلى مكان الحادث يوم السبت، عقب ورود بلاغات عن اعتداء.

وتم نقل الضحية المزعومة إلى المستشفى بسبب الإصابات التي قالت الشرطة إنها لا يعتقد أنها تغير الحياة أو تهددها.

وتم إطلاق سراح اللاعب بكفالة بينما تستمر تحقيقات الشرطة.

ونص التحقيق على أنه لا ينبغي الكشف عن أسماء المشتبه بهم المعتقلين إلا في "ظروف استثنائية ومحددة بوضوح".

لكن "بي بي سي"، كشفت بعد ذلك عن أن اللاعب الذي يشتبه فيه، هو الكولومبي دانييل مونوز، لاعب كريستال بالاس، خاصة وأنه كان خارج مباراة فريقه أمام فولهام، دون إبداء أسباب من النادي.

وما يعزز من تلك الأنباء هو أن مونوز يبلغ من العمر 29 عامًا، وهو نفس سن اللاعب الذي ذكره بيان شرطة لندن.

