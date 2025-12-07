الإثنين 08 ديسمبر 2025
18.5 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة  الأحد نحو  18.5 مليار جنيه  فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.959 مليون ورقة منفذة على 153 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 52.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5.019 ملايين ورقة منفذة على 142 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.
واستحوذت الأسهم على 37.67 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 62.33 % خلال الجلسة.

تعاملات بداية الأسبوع 

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.935 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 41762 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 51196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 18866 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 4589 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 12794 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 16925 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4358 نقطة.

