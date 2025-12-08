أضرار بطاريات الليثيوم في تصنيع السيارات الكهربائية

18 حجم الخط

بطاريات الليثيوم، يتساءل الكثير من المستهلكين عن عمر بطاريات الليثيوم في السيارات الكهربائية، حيث يصل عمرها نحو 15 عاما وفقا للاستخدام ثم ينخفض تدريجيًا، ويُقدر بمتوسط يتراوح بين 1% إلى 2% سنويًا.

ويغطي الضمان النموذجي البطارية لمدة 8 إلى 10 سنوات أو حوالي 160,900 كيلومتر 100,000 ميل مع شرط استبدال/إصلاح إذا انخفضت السعة عن 70% من سعتها الأصلية سلوك يسرّع التدهور نصيحة للمستهلك، الشحن السريع المتكرر، والتفريغ العميق (أقل من 20%). يفضل الشحن اليومي ضمن نطاق 20% إلى 80% فقط.



تعد الأجواء الحارة هي العدو الأكبر للبطارية الحرارة الشديدة فوق 30 درجة مئوية لا تقلل فقط من مدى القيادة المؤقت وكفاءة الشحن، بل تسرّع بشكل دائم التفاعلات الكيميائية التي تؤدي إلى التدهور وفقدان السعة على المدى الطويل.





بطارية الليثيوم أيون

الأجواء الباردة جدًا تقلل من المدى الفعلي مؤقتًا قد يصل إلى 20-40% في البرد القارس بسبب تباطؤ الحركة الأيونية واستخدام الطاقة لتدفئة البطارية، لكن تأثيرها الدائم على عمر البطارية الكيميائي أقل من تأثير الحرارة الشديدة.



الحماية تُزود السيارات الحديثة بأنظمة متطورة لإدارة الحرارة Thermal Management وتبريد/تسخين البطارية للحفاظ على درجة حرارتها ضمن النطاق الأمثل (عادةً بين 20 درجة مئوية و25 درجة مئوية).

مستقبل أسعار بطارية الليثيوم أيون



من المتوقع بشدة أن تستمر أسعار بطاريات السيارات الكهربائية في الانخفاض، مدفوعة بـ:اقتصادات الحجم (Economies of Scale) زيادة الإنتاج العالمي.



2- الابتكار التكنولوجي تطوير مواد وكيمياء بطاريات جديدة (مثل بطاريات الحالة الصلبة).



يُعد الوصول إلى سعر أقل من 100 دولار أمريكي لكل كيلوواط/ساعة ( 100/kWh) أمرًا حاسمًا، وهو المستوى الذي سيجعل سعر السيارة الكهربائية مكافئًا لسيارة البنزين دون دعم حكومي.

4 -التلوث الناتج عن البطاريات

مخاطر بيئية لانبعاثات عمليات التصنيع أو دفن البطاريات القديمة



مخاطر بيئية لانبعاثات عمليات التصنيع أو دفن البطاريات القديمة



على الرغم من عدم انبعاث العوادم أثناء التشغيل، فإن البطاريات ليست خالية تمامًا من البصمة البيئية:

1-البصمة الأولية

يُعد تصنيع البطارية وعمليات تعدين وتكرير المعادن (مثل الليثيوم والكوبالت) كثيفًا للطاقة ويسبب انبعاثات كربونية كبيرة في بداية دورة حياة السيارة.



2-نهاية العمر

يتطلب التخلص من البطارية بشكل صحيح إما من خلال إعادة الاستخدام (Reuse) (لتخزين الطاقة الشمسية مثلًا) أو إعادة التدوير (Recycling) لاستخراج المعادن القيّمة (مثل الكوبالت والنيكل) لمنع تسرب المواد السامة إلى البيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.