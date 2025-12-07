الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الحصري وعبد الباسط لـ"المرتل" ورفعت لـ"المجود"، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو
18 حجم الخط

تزخر خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الأحد 16 جمادى الثانية 1447هـ الموافق 7 ديسمبر 2025، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها عبر إذاعة القرآن الكريم :


 تلاوات الشيخ مصطفى إسماعيل


 06:00 – ما تيسر من سورة المائدة (29 ق).


 08:55 – ما تيسر من المائدة – آخر الأنعام (30 ق)
 

 10:00 – ما تيسر من سورة الأنعام (28 ق)


10:43 – ما تيسر من الأنعام – الأعراف (30 ق)


 12:11 – ما تيسر من سورة الأعراف (30 ق)


 15:10 – ما تيسر من سورة الأعراف (30 ق)


 17:30 – ما تيسر من سورة الأنفال (29 ق)


 21:30 – ما تيسر من الأنفال – أول التوبة (29 ق)


 01:00 – ما تيسر من سورة التوبة (30 ق)


02:41 – ما تيسر من سورة يونس (29 ق)


 03:13 – ما تيسر من يونس – هود (30 ق)



المصحف المرتل – برواية ورش


 الشيخ محمود خليل الحصري
 

 19:51 – من القصص 59 إلى العنكبوت 27


مع مقدمة للشيخ محمود برانق المدة: 31ق
 

 الشيخ عبدالباسط عبدالصمد


 21:03 – من سبأ 15 إلى فاطر 9
 

مع مقدمة للشيخ محمود برانق  المدة: 19ق


 الختمة المرتلة
 

 الشيخ محمود صديق المنشاوي


 01:53 – من الصافات 48 إلى ص 61 المدة: 29ق
 

تلاوات القرآن المجوّد – يوم الأحد


7:00 الشيخ محمد رفعت وما تيسر من سور الفاتحة والبقر
 

 08:00 ص – الشيخ محمد صديق المنشاوي (الرعد)  30ق
 

 16:15 – الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي (المؤمنون)  44ق
 

 11:15 م – الشيخ محمود عبدالحكم (لقمان)  45ق


 00:15 – الشيخ علي حجاج السويسي (الفرقان – العلق – القدر)  44ق
 

 03:49 – الشيخ عبد العاطي ناصف (الواقعة – الحديد)  30ق
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خريطة التلاوات إذاعة القرآن الكريم عمالقة التلاوة الشيخ مصطفى اسماعيل المصحف المرتل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد الختمة المرتلة القرآن المجو د الشيخ محمد صديق المنشاوي الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد لليوم الرابع، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

الغرامة لا تكفي، عقوبة سرقة الكهرباء حال ترتب عليه انقطاع التيار في التعديل الجديد

يقترب من الـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

اليوم، مواجهة نارية بين فلسطين وسوريا في صراع التأهل بكأس العرب

اثنان منها بالغة الخطورة، اكتشاف 107 ثغرات أمنية في برمجيات أندرويد وتحذير للمستخدمين

سعر الخضار اليوم، ارتفاع تصاعدي للخيار والليمون واستقرار الطماطم والبطاطس

رعدية على هذه المناطق، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

قبل انطلاق جولة الإعادة، 8 محظورات للدعاية الانتخابية وفقا للقانون

سعر السمك اليوم، ارتفاع 3 أصناف منها المكرونة وهذا موقف البلطي بعد سلسلة الانخفاضات

الغرامة لا تكفي، عقوبة سرقة الكهرباء حال ترتب عليه انقطاع التيار في التعديل الجديد

سعر الفاكهة اليوم، الرمان يسجل 30 جنيها وارتفاع التين واليوسفي والجوافة

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads