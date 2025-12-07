الحصري وعبد الباسط لـ"المرتل" ورفعت لـ"المجود"، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

18 حجم الخط

تزخر خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الأحد 16 جمادى الثانية 1447هـ الموافق 7 ديسمبر 2025، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها عبر إذاعة القرآن الكريم :



تلاوات الشيخ مصطفى إسماعيل



06:00 – ما تيسر من سورة المائدة (29 ق).



08:55 – ما تيسر من المائدة – آخر الأنعام (30 ق)



10:00 – ما تيسر من سورة الأنعام (28 ق)



10:43 – ما تيسر من الأنعام – الأعراف (30 ق)



12:11 – ما تيسر من سورة الأعراف (30 ق)



15:10 – ما تيسر من سورة الأعراف (30 ق)



17:30 – ما تيسر من سورة الأنفال (29 ق)



21:30 – ما تيسر من الأنفال – أول التوبة (29 ق)



01:00 – ما تيسر من سورة التوبة (30 ق)



02:41 – ما تيسر من سورة يونس (29 ق)



03:13 – ما تيسر من يونس – هود (30 ق)





المصحف المرتل – برواية ورش



الشيخ محمود خليل الحصري



19:51 – من القصص 59 إلى العنكبوت 27



مع مقدمة للشيخ محمود برانق المدة: 31ق



الشيخ عبدالباسط عبدالصمد



21:03 – من سبأ 15 إلى فاطر 9



مع مقدمة للشيخ محمود برانق المدة: 19ق



الختمة المرتلة



الشيخ محمود صديق المنشاوي



01:53 – من الصافات 48 إلى ص 61 المدة: 29ق



تلاوات القرآن المجوّد – يوم الأحد



7:00 الشيخ محمد رفعت وما تيسر من سور الفاتحة والبقر



08:00 ص – الشيخ محمد صديق المنشاوي (الرعد) 30ق



16:15 – الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي (المؤمنون) 44ق



11:15 م – الشيخ محمود عبدالحكم (لقمان) 45ق



00:15 – الشيخ علي حجاج السويسي (الفرقان – العلق – القدر) 44ق



03:49 – الشيخ عبد العاطي ناصف (الواقعة – الحديد) 30ق



