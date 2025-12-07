الحصري وعبد الباسط لـ"المرتل" ورفعت لـ"المجود"، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم
تزخر خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الأحد 16 جمادى الثانية 1447هـ الموافق 7 ديسمبر 2025، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها عبر إذاعة القرآن الكريم :
تلاوات الشيخ مصطفى إسماعيل
06:00 – ما تيسر من سورة المائدة (29 ق).
08:55 – ما تيسر من المائدة – آخر الأنعام (30 ق)
10:00 – ما تيسر من سورة الأنعام (28 ق)
10:43 – ما تيسر من الأنعام – الأعراف (30 ق)
12:11 – ما تيسر من سورة الأعراف (30 ق)
15:10 – ما تيسر من سورة الأعراف (30 ق)
17:30 – ما تيسر من سورة الأنفال (29 ق)
21:30 – ما تيسر من الأنفال – أول التوبة (29 ق)
01:00 – ما تيسر من سورة التوبة (30 ق)
02:41 – ما تيسر من سورة يونس (29 ق)
03:13 – ما تيسر من يونس – هود (30 ق)
المصحف المرتل – برواية ورش
الشيخ محمود خليل الحصري
19:51 – من القصص 59 إلى العنكبوت 27
مع مقدمة للشيخ محمود برانق المدة: 31ق
الشيخ عبدالباسط عبدالصمد
21:03 – من سبأ 15 إلى فاطر 9
مع مقدمة للشيخ محمود برانق المدة: 19ق
الختمة المرتلة
الشيخ محمود صديق المنشاوي
01:53 – من الصافات 48 إلى ص 61 المدة: 29ق
تلاوات القرآن المجوّد – يوم الأحد
7:00 الشيخ محمد رفعت وما تيسر من سور الفاتحة والبقر
08:00 ص – الشيخ محمد صديق المنشاوي (الرعد) 30ق
16:15 – الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي (المؤمنون) 44ق
11:15 م – الشيخ محمود عبدالحكم (لقمان) 45ق
00:15 – الشيخ علي حجاج السويسي (الفرقان – العلق – القدر) 44ق
03:49 – الشيخ عبد العاطي ناصف (الواقعة – الحديد) 30ق
