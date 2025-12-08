الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

أنظمة سداد شقق ظلال بالشيخ زايد بمبادرة بيتك في مصر

شقق ظلال بالشيخ
شقق ظلال بالشيخ زايد، فيتو
18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل طرح شقق ظلال بمدينة الشيخ زايد بمبادرة بيتك في مصر للمصريين العاملين بالخارج.

وتطرح الوزارة 52 وحدة بالمدينة بمساحات 114 - 227 مترًا مربعًا والشقق كاملة التشطيب ويستمر حتى 4 ديسمبر المقبل، من خلال موقع مبادرة بيتك في مصر والسداد بالدولار.

ورابط التقديم من خلال منصة بيتك في مصر من هنـــــــا 

وحددت الوزارة أنظمة سداد الشقق كالتالي: 

 

ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﻘﺮرة 5,000 دولار ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، وﻳﻀﺎف ﻣﺒﻠﻎ 50 دولارا ﻣﺼﺎرﻳﻒ دراﺳﺔ ﻻﺗﺴﺘﺮد ﻛﺪﻓﻌﺔ واﺣﺪة، وﻳﺘﻢ ﺳﺪاد ﺑﺎﻗﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻮﺣﺪة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﺪاﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ:

البديل الأول: الحصول على خصم بنسبة 7% من قيمة الوحدة.

ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺪاد ﺣﺘﻰ (50%) ﻣﻊ ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺳﺪاده ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ  اﻟﻮﺣﺪة  ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ و(%0.5) ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة وﺳﺪاد (%50) ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم.

البديل الثاني: الحصول على خصم بنسبة 5% من قيمة الوحدة.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺪاد ﺣﺘﻰ (%50) ﻣﻊ ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺳﺪاده ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ و(%0.5) ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة وﺳﺪاد (%50) اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺴﻂ اﻷول ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ (3) أﺷﻬُﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺳﺘﻼم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم.

البديل الثالث: الحصول على خصم بنسبة 3% من قيمة الوحدة.

ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺪاد ﺣﺘﻰ (%30) ﻣﻊ ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺳﺪاده ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ و(%0.5) ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة وﺳﺪاد (%70) اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪة (3) ﺳﻨﻮات ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﺎرﻳﺔ وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدل ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻂ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮم إﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺴﻂ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﻪ اﻟﻰ (%2) ﻟﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و(%0.5) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺴﻂ اﻷول ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ (3) أﺷﻬُﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺳﺘﻼم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺪاد ودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم.

البديل الرابع: الحصول على خصم بنسبة 3% من قيمة الوحدة، يخص كل المشروعات ما عدا شقق ديارنا.

ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺪاد ﺣﺘﻰ (%15) ﻣﻊ ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺳﺪاده ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ و(%0.5) ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة.

ﺳﺪاد (%10) ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺮرة.

ﺳﺪاد (%75) اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪة 5) - 7 - (10 ﺳﻨﻮات ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ  ﺗﻌﺎدل ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﺴﺎرﻳﺔ وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدل ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻂ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮم اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺴﻂ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﻪ إﻟﻰ (%2) ﻟﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و(%0.5) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺴﻂ اﻻول ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ (3) أﺷﻬُﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺳﺘﻼم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺪاد ودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم.

ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ و(%0.5) ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة.

ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ 1,500) (USD دﻓﻌﺔ رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ، ﺗﺒﺪأ أول دﻓﻌﺔ ﺑﻌﺪ (3) أﺷﻬُﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺠﺰ وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم.

ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ 2,000) (USD ﻛﺪﻓﻌﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ، ﻳﺘﻢ ﺳﺪادﻫﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻋﺪد ﺛﻼث دﻓﻌﺎت ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺠﺰ.

اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺳﺪاد ﻧﺴﺒﺔ (%50) ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم.

ﺳﺪاد (%50) اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪة 5) - (7 ﺳﻨﻮات ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﺴﺎرﻳﺔ وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدل ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻂ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮم اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺴﻂ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﻪ إﻟﻰ (%2) ﻟﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و(%0.5) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺴﻂ اﻷول ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ (3) أﺷﻬُﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺳﺘﻼم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺪاد ودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمدينة الشيخ زايد مبادرة بيتك في مصر مدينة الشيخ زايد وزارة الاسكان بيتك في مصر الشيخ زايد

الأكثر قراءة

بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا أبرزهم الطماطم والليمون والثوم

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة وأبرزها المغرب ضد السعودية

الأرصاد تحذر من طقس اليوم، حبات برد وبرق وسحب رعدية

نجم برشلونة يفجر مفاجأة بشأن رحيله إلى الدوري السعودي

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تحرير 15 مخالفة وغلق محلين بدال تمويني في حملة مكبرة بالجيزة

خدمات

المزيد

شروط الاشتراك في المسابقة الوطنية لتصميم الهوية البصرية للرياضة الجامعية

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

مع انطلاقها بالخارج، ضوابط الاقتراع في الانتخابات وفقا للقانون

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا أبرزهم الطماطم والليمون والثوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads