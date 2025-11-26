الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يهنئ نظيره الموريتاني بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس أحمد محمد رضا، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة

وفي سياق آخر، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية اتصالًا هاتفيًا بالعماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدّم التهنئة للرئيس عون بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان، مؤكدًا اعتزازه بما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم متنامي.

من جانبه، أعرب الرئيس عون عن شكره وتقديره للرئيس على تهنئته بعيد الاستقلال، وعلى حرصه الدائم على تعزيز العلاقات المصرية اللبنانية في مختلف المجالات، مشددًا على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين والدولتين، وعلى حرص لبنان على علاقاته المتميزة مع مصر.
 

