الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اليوان الصيني يسجل 6.75 جنيها في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني
سعر اليوان الصيني
18 حجم الخط

سعر اليوان الصيني، شهد سعر اليوان الصيني استقرارا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025. 

وتستعرض «فيتو» سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري  

سجل سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.74 جنيهات للشراء، 6.75 جنيهات للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في بنك القاهرة 

وسجل سعر اليوان الصيني في بنك القاهرة نحو 6.69 جنيهات للشراء،  6.71 جنيهات للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي المصري نحو 6.72 جنيهات للشراء، 6.75   جنيهات للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في بنك مصر 

وسجل سعر اليوان الصيني في بنك مصر نحو 6.72  جنيهات للشراء، 6.76 جنيهات للبيع.

اليوان الصيني العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية

اليوان الصيني هو العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية، ويرمز له بالرمز (¥) أو بالحروف (CNY)، ويُعرف أيضًا باسم الرينمنبي (Renminbi)، أي “عملة الشعب”.

ويصدر بنك الشعب الصيني العملة الصينية، وتُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل البلاد.

تم اعتماد اليوان رسميًا عام 1949 بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، ليحل محل العملات المتعددة التي كانت متداولة آنذاك، وجاء اسمه من كلمة “يوان” التي تعني “وحدة” أو “دائرة”، في إشارة إلى شكل القطع النقدية القديمة.

ومنذ ذلك الحين، أصبح اليوان أحد أبرز العملات في آسيا والعالم، خاصة مع النمو الاقتصادي الهائل الذي حققته الصين خلال العقود الأخيرة.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

1 يوان: باللون الأخضر الفاتح.

5 يوانات: باللون البنفسجي.

10 يوانات: باللون الأزرق وتحمل صورة الزعيم الصيني “ماو تسي تونغ”.

20 يوانًا: باللون البني، وتُظهر مناظر طبيعية من نهر لي.

50 يوانًا: باللون الأخضر، وتحمل صورة “ماو تسي تونغ”.

100 يوان: باللون الأحمر، وهي أكبر فئات العملة المتداولة.
العملات المعدنية:

توجد بفئات 1 يوان، و5 و10 جياو، وتُصنع من معادن مختلفة مثل النيكل والنحاس والألومنيوم.

اليوان الصيني في السوق

يُعتبر اليوان الصيني من أهم العملات في العالم، حيث يحتل مكانة متقدمة ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي (SDR).

كما تسعى الصين إلى تعزيز استخدام عملتها في التجارة الدولية، خاصة مع توسع مبادرة الحزام والطريق، التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.

ويستخدم اليوان بشكل متزايد في التعاملات التجارية والمالية بين الدول، خاصة في ظل سعي الصين إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. 

وشهدت العملة الصينية تطويرات مستمرة في التصميم والعلامات الأمنية لضمان الحماية من التزوير، ومواكبة التطور التكنولوجي في أنظمة الدفع الرقمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنوك المصرية البنك الأهلى المصرى البنك المركزى المصرى اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوان الصيني اليوان بنك مصر بنك القاهرة سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري سعر اليوان الصينى في البنك المركزي سعر اليوان الصيني في البنك سعر اليوان الصيني سعر اليوان

مواد متعلقة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 25-11-2025

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الين الياباني في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

الأكثر قراءة

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز الحسينية بالشرقية

ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة منيا القمح بالشرقية

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025

انتخابات مجلس النواب 2025، ننشر نتائج الحصر العددي لدائرة ديرب نجم والإبراهيمية

مرتضى منصور قبل الأخير، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم الأربعاء

تشريعية الشيوخ تقر اليوم عقوبات صارمة ضد سارقي الكهرباء

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسك في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة قريبا

دعاء الصباح لجلب البركة والرزق والخير الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية